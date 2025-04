"Educação precisa de valorização e cuidado com a saúde mental dos professores", defende Landmark

Na manhã desta 5ª feira (24.abril.25), o vereador Landmark Rios (PT) participou de uma reunião institucional na presidência da Câmara Municipal de Campo Grande com a diretoria da ACP (Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública).

O encontro contou com a presença do presidente da Casa, vereador Papy (PSDB), dos representantes sindicais da ACP Gilvano Bronzoni (presidente), Flávio Moura (secretário de Comunicação) e Sueleid Cabreira (secretária Social e Cultural) e outros vereadores.



O objetivo foi aproximar ainda mais o Legislativo da categoria, fortalecendo o diálogo e buscando caminhos para atender as principais reivindicações dos educadores da Capital. Durante a reunião, Landmark fez um apelo especial pela construção de políticas públicas voltadas à saúde mental dos profissionais da educação.



“Nós estamos vivendo um tempo pós-pandemia em que o adoecimento mental tem assolado todos, mas especialmente nossos professores e administrativos. Tenho sido procurado por muitos colegas pedindo apoio. Precisamos tratar disso com seriedade. São esses profissionais que cuidam dos nossos filhos, e merecem ser cuidados também. É papel da Câmara, da secretaria de educação e do sindicato olhar com atenção para isso”, destacou o vereador, que também já atuou como professor e é defensor da escola pública.



O presidente da ACP, Gilvano Bronzoni, enfatizou que a visita à Câmara integra a programação da 26ª Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública. Ele classificou o ato do dia anterior — que reuniu cerca de 9 mil educadores em manifestação no centro de Campo Grande — como um momento histórico e de fortalecimento da pauta da categoria.



“A nossa paralisação foi exitosa, com forte adesão. Viemos ao Legislativo reafirmar nossa disposição para o diálogo, respeito mútuo e defesa de uma educação pública de qualidade. O vereador Landmark, inclusive, é um velho companheiro dessa luta, desde os tempos de escola, quando já liderava mobilizações como a conquista do passe livre estudantil em Campo Grande”, lembrou Gilvano.



Durante o encontro, o presidente da Câmara, vereador Papy, garantiu abertura e acolhimento às demandas dos educadores. “Todos têm espaço na Câmara para exercer seu trabalho, e essa prerrogativa está garantida aqui. Acreditamos na força do diálogo. Conversando, a gente se entende e compreende o ponto de vista do outro. Isso é essencial na democracia”, afirmou.