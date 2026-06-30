Com sede invadida, PF cerca DSEI-MS

A ocupação da sede do Distrito Sanitário Especial Indígena de Mato Grosso do Sul (DSEI-MS), em Campo Grande, continua na tarde desta 3ª feira (30.jun.26).

O prédio permanece sob o controle de um pequeno grupo de indígenas dissidentes das aldeias Buriti e Nioaque, que invadiu o local em meio a uma disputa por cargos e a um embate político envolvendo a atual coordenação do órgão.

Indígenas das aldeias Buriti e Nioaque ocuparam prédio da DSEI-MS | Foto: Tero Queiroz

Como mostramos mais cedo no MS Notícias, os invasores expulsaram servidores da saúde e a equipe terceirizada de segurança. O coordenador distrital, Lindomar Terena, acionou a Polícia Federal (PF) e a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) logo após a ocupação.

Lindomar Terena aguarda do lado de fora da sede do DSEI-MS | Foto: Tero Queiroz

Neste momento, agentes da Polícia Federal permanecem do lado de fora do prédio. Conforme apurado pela reportagem, os manifestantes afirmaram que só deixarão o local após serem recebidos por alguma autoridade e mantêm como principal reivindicação a saída de Lindomar Terena da coordenação do DSEI-MS.

A expectativa das forças de segurança é que a desocupação ocorra quando os ocupantes precisarem deixar o prédio. A intenção é evitar uma entrada forçada e reduzir o risco de confronto. Até a publicação desta reportagem, a PF seguia monitorando a situação e aguardando uma solução para o impasse.

Agentes da Polícia Federal aguardam do lado de fora do prédio da DSEI-MS | Foto: Tero Queiroz

Nos bastidores, a expectativa é pela chegada do deputado federal Vander Loubet (PT), prevista para ocorrer por volta das 16h. A presença do parlamentar é aguardada pelos invasores e pode influenciar os rumos da negociação para a desocupação da sede do DSEI-MS.

Foto: Tero Queiroz