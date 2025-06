Audiência da CPI do Transporte ouve usuários em Campo Grande

A Câmara Municipal de Campo Grande realiza nesta 4ª feira (25.jun.25), às 13h, uma audiência pública da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Transporte Coletivo, com o objetivo de ouvir diretamente os usuários do sistema público de transporte da capital sul-mato-grossense.

A audiência será conduzida no Plenário Oliva Enciso, com transmissão ao vivo pela TV Câmara e também por um telão instalado na Praça Ary Coelho, no centro da cidade, para facilitar o acesso da população ao debate. A participação está aberta a qualquer cidadão, que poderá se manifestar presencialmente ou virtualmente, com tempo de fala limitado a três minutos por pessoa.

A iniciativa integra a quarta fase dos trabalhos da CPI, que investiga possíveis irregularidades na gestão do contrato firmado entre o Município e o Consórcio Guaicurus, operador do sistema de transporte coletivo da capital. O colegiado já percorreu etapas que envolveram análise documental, oitivas com gestores públicos e representantes do consórcio, e identificação de falhas de fiscalização. “Chegou a hora do povo falar. É o momento de cada um contribuir com sua experiência, sua vivência, para que possamos buscar soluções concretas”, afirmou o presidente da CPI, vereador Dr. Lívio, destacando o caráter participativo da audiência como ferramenta de diagnóstico e deliberação pública.

O relatório final da comissão deverá considerar os relatos coletados nesta audiência como parte das evidências sobre o desempenho do sistema e eventuais descumprimentos contratuais. A CPI também prevê ações práticas nesta etapa, como blitzes de fiscalização em terminais, garagens e órgãos reguladores.

O presidente da Câmara, vereador Epaminondas Neto (Papy), reforçou o apelo à participação popular e à transparência do processo. “Quem usa o ônibus todos os dias sabe exatamente onde o sistema está falhando. Por isso, queremos ouvir a sociedade de forma direta, transparente e democrática.”

A investigação sobre o transporte coletivo em Campo Grande tem sido acompanhada por mobilizações de entidades civis e de usuários insatisfeitos com a qualidade, frequência e estrutura do serviço. A CPI representa, segundo os parlamentares, uma tentativa de revisão do modelo de concessão e da atuação regulatória.

A audiência pública poderá ser acompanhada presencialmente no Plenário da Câmara ou ao vivo, pelo canal 7.3 da TV Câmara e pelo canal oficial da Casa de Leis no YouTube.

SERVIÇO