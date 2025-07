Bandeirantes volta às urnas no domingo para escolher novo prefeito

A Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul, por meio da 34ª Zona Eleitoral, realiza no domingo (6.jul.25) eleição suplementar para escolha do novo prefeito e vice-prefeito de Bandeirantes.

A eleição suplementar foi convocada após decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), proferida em 29 de maio deste ano, que confirmou a inelegibilidade do candidato mais votado na eleição regular de outubro de 2024, Álvaro Nackle Urt.

Os candidatos que concorrem nesta eleição suplementar são Celso Abrantes (PSD), Tatiane Myasato (MDB) e Flávio Paiva (DC).

A votação ocorrerá das 7h às 17h (horário oficial de Mato Grosso do Sul), mantendo os mesmos locais utilizados nas eleições anteriores. Os eleitores devem comparecer às suas seções eleitorais munidos de documento oficial com foto.

O aplicativo e-Título também será aceito como identificação, desde que esteja com a foto disponível. Ao todo, 6.948 eleitores estão aptos a votar no município.