Caarapó fecha contrato de R$ 14 milhões com empresa investigada por corrupção

A Prefeitura de Caarapó firmou contrato no valor de R$ 14,6 milhões com uma empresa investigada pelo Ministério Público do Mato Grosso (MP-MT), por suspeita de fraudes em licitações e desvio de recursos públicos.

A contratação foi publicada no Diário Oficial da Assomasul (Associação dos Municípios do Mato Grosso do Sul) no dia 9 de maio e prevê o fornecimento, via sistema online e em tempo real, de materiais diversos como insumos de construção civil, equipamentos de proteção individual (EPIs), materiais elétricos e hidráulicos, entre outros.

O contrato, firmado por meio de Ata de Registro de Preços, dispensa licitação direta, o que, diante do histórico da empresa, acendeu alertas sobre a lisura do processo.

A fornecedora tem sede em Cuiabá e, segundo investigações do MP-MT no âmbito da Operação Gomorra, integra um grupo empresarial acusado de montar um esquema para fraudar processos licitatórios e garantir contratos fraudulentos em prefeituras e câmaras municipais.

Conforme relatório do Núcleo de Ações de Competência Originária (NACO), a organização atuaria com manipulação de concorrências públicas em diversos segmentos, como fornecimento de combustíveis, peças, serviços médicos e materiais de construção, totalizando cerca de R$ 1,8 bilhão em contratos públicos nos últimos cinco anos.