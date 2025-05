Cassada, inelegível e condenada, quando Carla Zambelli vai para a cadeia?

A ex-deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), cassada e inelegível, foi condenada a 10 anos na 4ª feira (14.mai.2025).

A 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu que Zambelli e o hacker da “Vaza Jato”, Walter Delgatti Neto, invadiram o sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e emitiram um falso mandado de prisão ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes.

Segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), Zambelli comandou e financiou a ação criminosa.

A Polícia Federal identificou transações financeiras que indicam repasses de R$ 13,5 mil a Delgatti por pessoas próximas à deputada.

O hacker confirmou em depoimento que recebeu orientação de Zambelli para realizar a invasão.

Moraes, Fux, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Cármen Lúcia votaram a favor da condenação.

O CASO

Em fevereiro de 2024, a Polícia Federal indiciou Carla Zambelli e o hacker Walter Delgatti por invasões ao sistema do CNJ para inserir falsos alvarás e mandados contra o ministro Alexandre de Moraes.

Segundo a defesa de Delgatti, Zambelli teria pago R$ 40 mil para a execução dos crimes. O hacker reafirmou, em CPI e à PF, que a ordem partiu da deputada e que Jair Bolsonaro prometeu anistia.

Mesmo com a robustez de provas, Zambelli nega envolvimento, alegando perseguição política e ausência de provas. Em nota, ela sustentou que está sendo condenada por sua postura política conservadora, não por ações criminosas. A alegação da ex-deputada é mentirosa.

MULTA E CADEIA

A extremista de direita e Delgatti, que foi condenado a 8 anos e 3 meses de prisão, ainda deverão pagar R$ 2 milhões em indenização por danos materiais e morais coletivos.

O valor deve ser destinado a um fundo gerenciado por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais do Ministério Público para reconstituir os bens lesados.

PRÓXIMOS PASSOS

Com a decisão do STF, a ex-deputada deverá cumprir a pena determinada, conforme estabelecido pela sentença.

A execução da pena será iniciada após o trânsito em julgado da decisão, quando não houver mais possibilidade de recursos. Até o momento, não há informações sobre a data exata para o cumprimento da pena.