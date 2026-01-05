Chanceler chinês acusa EUA de agir como "polícia internacional" após prisão de Maduro

Wang Yi, ministro das Relações Exteriores da China, criticou nesta 2ª feira (5.jan.26) a prisão de Nicolás Maduro pelo governo dos Estados Unidos. A fala aconteceu durante reunião com Ishaq Dar, Ministro das Relações Exteriores do Paquistão.
“Nunca acreditamos que qualquer país possa agir como polícia internacional, nem concordamos que qualquer país possa se autoproclamar juiz internacional. A soberania e a segurança de todos os países devem ser plenamente protegidas pelo direito internacional”, disse Wang Yi.
Conforme o chanceler chinês, a operação norte-americana escancara a complexidade do cenário internacional e pede por união entre países para que as leis internacionais sejam aplicadas. Wang Yi também apresentou o posicionamento chinês diante do conflito entre Estados Unidos e Venezuela, que no domingo (4.jan) pediu pela liberação de Maduro e de sua esposa, Cilia Flores da operação militar classificada como 'ilegal'.
A China apoiou o pedido da Colômbia por uma reunião do Conselho de Segurança da ONU (Organização das Nações Unidas), que acontecerá nesta 2ª feira (5.jan).