'Chefe de licitação' é investigado por enriquecimento ilícito pelo MPMS

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) instaurou um inquérito civil para apurar possível enriquecimento ilícito de um servidor da Secretaria Municipal de Finanças de Pedro Gomes. Até 2024, o investigado ocupava o cargo de presidente da Comissão Permanente de Licitação do município.

A apuração está sob responsabilidade da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Pedro Gomes e foi divulgada no Diário Oficial do MPMS desta 3ª feira (5.ago.25). Segundo o edital, o procedimento tramita sob sigilo, disponível apenas para as partes interessadas. Por este motivo, não foram divulgados detalhes do caso.

O inquérito busca esclarecer a origem de possíveis irregularidades patrimoniais envolvendo o servidor. O promotor de Justiça em substituição legal, Marcos André Sant’Ana Cardoso, é o responsável pelo caso.