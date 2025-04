Com investimento de R$ 52 milhões, Riedel exalta governo Lula

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), em parceria com o governo do presidente Lula (PT), firmou na segunda-feira (31.mar.25) os contratos para o programa habitacional Oga Porã - Minha Casa, Minha Vida.

O programa, que visa garantir moradias para famílias de baixa renda, irá beneficiar 483 famílias com a construção de novas unidades habitacionais em 10 municípios do estado. O investimento total de R$ 52 milhões é resultado da parceria entre o Governo do Estado e a União.

O QUE É O PROGRAMA OGA PORÃ?

O governador Eduardo Riedel discursa durante assinatura do programa Oga Porã. Foto: Tero Queiroz

O programa Oga Porã, parte da segunda fase do Minha Casa, Minha Vida, busca atender as necessidades habitacionais de populações urbanas, rurais e indígenas em Mato Grosso do Sul. Com um modelo de inclusão social, o programa visa construir moradias para as comunidades mais vulneráveis do estado.

QUEM SERÁ BENEFICIADO?

Indigenas e popualçaõ rural de dez municípios assinaram documentos que liberou verba para construção das casas do Programa Oga Porã. Foto: Tero Queiroz

O programa irá beneficiar 483 famílias em 10 municípios de Mato Grosso do Sul, com um investimento total de R$ 52 milhões. A iniciativa tem como foco garantir acesso à moradia para populações de baixa renda, incluindo 13 comunidades indígenas.

PARCERIA ENTRE UNIÃO E ESTADO

Riedel disse que sucesso da ações e deve a união independente de cor partidária. Foto: Tero Queiroz

Na cerimônia realizada na sede da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), o governador Riedel exaltou a importância da colaboração entre as esferas de governo. “Ninguém faz nada sozinho, por isso é tão importante essas parcerias”, disse Riedel. Ele destacou que a assinatura dos contratos representa um avanço significativo para o estado e um benefício direto para as famílias de baixa renda.

O QUE DISSE TOMÉ JÚNIOR?

Carlos Tomé Júnior, secretário Nacional de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, também participou do evento e reafirmou o compromisso do Governo Federal com o programa habitacional em Mato Grosso do Sul. “Em Mato Grosso do Sul, já foram selecionadas 4.855 unidades habitacionais. Isto mostra nossa determinação em atender aos municípios e estados", afirmou.

O QUE DISSE ELOY TERENA?

Eloy Terena durante discurso na cerimônia de assinatura do programa Oga Porã em Campo Grande (MS). Foto: Tero Queiroz

O secretário Executivo do Ministério dos Povos Indígenas, Eloy Terena, também esteve presente e destacou o impacto positivo do programa para as comunidades indígenas. “Estamos vivendo um novo tempo, onde os povos indígenas estão participando efetivamente das políticas públicas”, afirmou Terena.

META É ZERAR A POBREZA EXTREMA

Durante seu discurso, o governador Riedel reforçou o compromisso de seu governo em erradicar a pobreza extrema no estado. “Nós temos que erradicar a pobreza extrema do nosso estado”, concluiu Riedel, evidenciando a importância de políticas públicas para a melhoria da qualidade de vida da população de Mato Grosso do Sul.