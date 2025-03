Construção de novo rodoanel é necessidade urgente, defende Setlog/MS

O presidente do Sindicato das Empresas de Transporte e Logística de MS (Setlog/MS), Claudio Cavol, defendeu mais uma vez a construção de um novo rodoanel durante mais uma audiência pública na Câmara Municipal nesta sexta-feira (7), que discute a necessidade de obras emergenciais por parte da Concessionária CCR MS Via no KM 483, na entrada do Bairro Jardim Noroeste.

Compondo a mesa de autoridades, Cavol destacou que há uma grande preocupação das transportadoras com o tráfego intenso de veículos no rodoanel de Campo Grande, com caminhões de grande porte, com mais de 70 toneladas brutas, e um fluxo enorme de motos e carros pequenos.

“Nosso Rodoanel não suporta mais o intenso tráfego. [...] O Estado cresceu, Campo Grande cresceu, e nós precisamos que o nosso governador, o governo federal e também que a Prefeitura Municipal de Campo Grande pense realmente em tirar o Rodoanel de onde está hoje e passar para fora da cidade, distante mais uns 10 ou 12 quilômetros ”, defendeu o presidente do Setlog-MS.

Em sua fala, Cavol também criticou a renegociação contratual entre a ANTT e a CCR MS VIa. “Os investimentos feitos nos últimos 10 anos pela CCR foi ínfimo, foi muito pequeno e não traduz a realidade que essa rodovia precisa hoje. A BR-163 é a mais importante artéria do desenvolvimento do Mato Grosso do Sul e, se não, do Brasil, pois atravessa do sul ao norte do nosso país. Infelizmente essa negociação novamente está permitindo que a CCR fique por mais 30 anos só com mais 200 km de duplicação da rodovia. Isso é uma vergonha”.

A revisão contratual reduz a meta de duplicação para 353 km, menos da metade dos 845,2 km previstos no contrato original, e exige apenas 203 km como meta obrigatória. Além disso, o acordo permite o aumento gradual do pedágio, que passará de R$ 7,52 para R$ 15,13 a cada 100 km de pista simples nos próximos quatro anos, impactando ainda mais os usuários.

A audiência pública foi proposta pelo vereador Prof. Riverton (PP) por conta dos constantes acidentes na BR-163, especialmente na entrada do Bairro Jardim Noroeste. Convidada a participar, a CCR MS Via não compareceu à audiência e o vereador conta pedir que a Casa de Leis oficie a concessionária a prestar esclarecimentos na Câmara. Segundo levantamento realizado pelo vereador, foram registrados de 2019 até 2025, 172 acidentes, contabilizando 148 feridos e 7 mortes. A audiência pública contou com a participação dos deputados federais Vander Loubet (PT) e Marcos Pollon (PL), do superintendente da PRF, João Paulo Pinheiro Bueno, vereadores e outras autoridades.