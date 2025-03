Em meio ao Campão Cultural, ato cobra 'sem anistia' e prisão aos golpistas

Um grupo de manifestantes ocupou a Praça do Rádio Clube na manhã deste sábado (29.mar.25) em Campo Grande (MS), com faixas e gritos cobrando ‘sem anistia’ aos golpistas do 8 de janeiro e prisão do líder deles, ex-mandatário inelegível Jair Bolsonaro.

No local escolhido para o ato, está montado o palco do Campão Cultural — festival artístico-cultural — que acontece de 27 de março a 6 de abril na capital do Mato Grosso do Sul.

Vereador Landmark cobra sem anistia aos golpistas e o líder das ações de tentativa de golpe, Jair Bolsonaro.

Liderado por ativistas pró-democracia e movimentos sociais, a manifestação reverberou gritos em defesa da democracia brasileira, atacada ao longo do governo de extrema direita de Bolsonaro que a tentou subverter após perder as eleições em 2022 para o atual presidente da República, Lula (PT).

Vereadora Luiza Ribeiro e o vereador Landmark Rios, ambos do PT, foram alguns dos parlamentares campo-grandenses a integrar o ato em Campo Grande (MS). Fotos: Redes

Este sábado (29 de março) antecede o aniversário do golpe militar — instalado em 31 de março de 1964. A Capital também sai na frente ao ato nacional contra a anisia que será realizado no domingo (30.mar).

ATO NO DOMINGO (30.MAR.25)

No Brasil, 8 capitais devem realizar manifestações contra o PL da anistia aos condenados pelos atos de 8 de Janeiro.

O deputado Guilherme Boulos (Psol-SP) pretende reunir 20.000 pessoas na Avenida Paulista, em São Paulo.

Organizadores esperam a presença de presos políticos da ditadura, que vão discursar no carro de som. A família do deputado Rubens Paiva, cuja história foi retratada no filme "Ainda Estou Aqui", foi convidada a participar.

O líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias (RJ), confirmou presença no evento.

Os ministros do governo petista devem se ausentar do ato porque uma eventual baixa presença poderia responsabilizar o presidente, embora o evento seja organizado por Boulos.

A posição contrasta com o pedido feito pelo próprio Lula em 31 de janeiro para melhorar a comunicação do governo.

Em evento com petistas, o presidente afirmou que o PT precisa ser mais combativo nas redes sociais e comparar os 2 primeiros anos de seu governo com os de Bolsonaro.

BOLSONARO NA PAULISTA

O réu e inelegível Jair Bolsonaro deve comparecer em novo ato, também na Avenida Paulista, marcado para 6 de abril. A manifestação a favor da anistia aos condenados do 8 de Janeiro, que visa principalmente livrar Bolsonaro de pagar pelos seus crimes contra a nação, é organizada pelo pastor de extrema direita Silas Malafaia. Ele foi organizador e financiador da manifestação em Copacabana, no Rio de Janeiro, aquela fracassada.

Na 4ª feira (26.mar), depois de ter se tornado réu em processo no STF que analisa tentativa de golpe de Estado, Bolsonaro afirmou que “pelo menos 6 governadores” , incluindo Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), participarão do ato na av. Paulista. Mais de 50 parlamentares. Vamos continuar nessa luta” , afirmou. Ele também disse que está negociando a presença da senadora Damares Alves (Republicanos-DF).