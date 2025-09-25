Gerson Claro fala em estabilidade e avalia disputar o Senado

Durante cerimônia em Aparecida do Taboado, Gerson Claro recebeu o título de cidadão do município, na quarta-feira (24.set.25). Na ocasião, o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul falou sobre o cenário político nacional. “São questões que precisam ser debatidas para garantir a estabilidade das instituições”, afirmou o deputado.

Gerson criticou propostas que geram instabilidade, como as que pedem o fim do Supremo Tribunal Federal (STF).

Ele defendeu que a democracia só se sustenta com o equilíbrio entre os poderes.

Para o parlamentar, medidas extremas provocam ainda mais polarização e insegurança jurídica.

Sobre as eleições de 2026, Gerson confirmou que avalia disputar uma vaga no Senado.

“Precisamos conduzir o estado e o país rumo à estabilidade, e para isso é essencial que as instituições promovam debates qualificados. Coloco meu nome à disposição para essa missão, sempre com serenidade e responsabilidade”, declarou.

Ele afirmou que a possível candidatura será construída de forma coletiva, ouvindo lideranças políticas do estado.

Citou entre os nomes de referência a senadora Tereza Cristina, o governador Eduardo Riedel e o ex-governador Reinaldo Azambuja.

Destacou ainda seu relacionamento político com prefeitos, vereadores e deputados de diversas regiões de Mato Grosso do Sul.

Para Gerson, a escolha de representantes no Senado deve priorizar preparo, diálogo e compromisso com os grandes temas nacionais.