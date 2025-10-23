Grupo manipulava contratos de prefeitura para beneficiar empresa em MS

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) deflagrou nesta 5ª feira (23.out.25) a Operação Fake Cloud, com foco no cumprimento de três mandados de prisão preventiva e seis de busca e apreensão em Campo Grande, Corumbá e Itaporã.

A ação é conduzida pelo Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc), em apoio à 1ª Promotoria de Justiça de Itaporã, com apoio operacional do Gaeco.

As ordens judiciais foram expedidas no curso de uma investigação que apura crimes de organização criminosa, fraude em licitações, corrupção ativa e passiva. O esquema envolvia contratos firmados por dispensa de licitação com o Executivo Municipal de Itaporã desde 2022, voltados à suposta prestação de serviços de backup em nuvem.

Segundo o MPMS, foi identificado um grupo criminoso estruturado que manipulava processos de contratação para beneficiar uma empresa específica. Empresários, com apoio de servidores públicos, simulavam concorrência com propostas fictícias e incluíam exigências técnicas elaboradas para restringir a participação de outras empresas.

Agentes públicos envolvidos forneciam informações privilegiadas e coordenavam o direcionamento das licitações em troca de propina.

“‘Fake Cloud’, termo que dá nome à operação, traduz-se da língua inglesa como ‘nuvem falsa’, e faz alusão aos objetos dos contratos, o backup de dados em armazenamento em nuvem, o que não era fornecido ao ente público".