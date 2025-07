Jair Messias Bolsonaro profetiza: "Vou ser preso até o fim de agosto"

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta 6ª feira (18.jul.25) que espera ser preso “no máximo no mês que vem”, em torno do dia 20 de agosto, no processo que o investiga por tentativa de golpe de Estado.

A declaração foi feita logo após ele ser alvo de operação de busca e apreensão e ter sido submetido a medidas cautelares pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Ele ironizou sobre a agilidade do processo contra ele que se arrasta no judiciário desde 2022: “Nunca se viu processo tão rápido como o meu".

"MI-MI-MI"

Bolsonaro tem tentado mostrar confiança, mas o tom soa mais como desespero velado — afinal, se condenado, pode enfrentar mais de 40 anos de prisão. Ao ser questionado sobre saúde na prisão, respondeu com dramatização: “Tenho 70 anos e a facada tem reflexos até hoje. Agora o sistema não me quer preso, o sistema me quer morto. Porque eu preso vou dar problema pra eles […] É pessoal. É o que o Alexandre de Moraes quer", disse, se vitimizando.

A Procuradoria-Geral da República pediu sua condenação na 2ª feira (14.jul), responsabilizando-o por “alimentar diretamente a insatisfação e o caos social” após a derrota eleitoral em 2022 para Lula.

O pacote de acusações inclui organização criminosa armada, golpe de Estado, abolição violenta do regime democrático, dano qualificado ao patrimônio público e destruição de bem tombado — crimes que somam potencial pena acima de 40 anos.

Bolsonaro já havia sido punido pelo TSE em 2023 por abuso de poder político e uso indevido da mídia, o que o tornou inelegível até 2030. Ao justificar seu comportamento, repetiu a narrativa de perseguição política.

AÇÃO CONTRA O EXTREMISTA DE DIREITA

Na manhã desta sexta, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão determinados pelo STF, tanto em sua residência quanto em imóveis ligados ao PL. Junto com as buscas, Alexandre de Moraes impôs a tornozeleira eletrônica e proibiu Bolsonaro de se aproximar de embaixadas ou usar redes sociais.

Agora réu em ação penal no STF, Bolsonaro enfrenta o rito padrão da justiça e busca, com suas declarações exageradas, desviar o foco das graves acusações que pesam contra ele. Mas o risco real aponta para uma provável condenação e, possivelmente, uma pena que pode ultrapassar quatro décadas.