Jornalista agride vereador 'Advogado Ostentação' após denúncia de propina

Uma confusão marcou a sessão da Câmara Municipal de Sinop (MT) na noite de 2ª feira (6.out.25). O vereador Marcos Vinícius Borges (PSDB), conhecido como “Advogado Ostentação”, foi agredido com golpes na cabeça e pescoço pelo jornalista Daniel Trindade, após apresentar um áudio que, segundo ele, comprovaria uma tentativa de suborno relacionada a um projeto do Executivo municipal. As informações são do portal RD News.

De acordo com o vereador, o áudio exibido na tribuna mostraria o jornalista oferecendo dinheiro e cargos em troca de apoio à proposta da Prefeitura que cria novos cargos comissionados. O parlamentar afirmou ter recusado a suposta oferta e protocolado denúncia sobre o caso.

Após o encerramento da sessão, Marcos Vinícius foi até a área destinada à imprensa e acabou sendo agredido por Daniel Trindade, que o atingiu com socos e empurrões. Cenas registradas por testemunhas mostram o momento em que o vereador tenta se proteger enquanto é atacado.

“Ele começou a me xingar e, quando peguei o celular para gravar, fui atingido pelas costas”, relatou o vereador, que registrou boletim de ocorrência na sequência. O jornalista deixou o local antes da chegada da Polícia Militar.

Em nota, Daniel Trindade se desculpou com os colegas de profissão e os vereadores, mas negou qualquer vínculo com a Prefeitura ou envolvimento político. Ele afirmou ser contra a violência e alegou estar sendo alvo de perseguição por parte do parlamentar.

Conhecido por exibir uma rotina de luxo nas redes sociais, Marcos Vinícius já teve a carteira da OAB/MT suspensa em 2023 e chegou a ser condenado por tráfico de influência e estelionato, mas foi absolvido em grau de recurso em 2025. Ele foi eleito vereador em 2024. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.