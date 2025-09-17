MS Notícias

17 de setembro de 2025
CRIME ORGANIZADO

Vereador é preso acusado de cobrar até R$ 80 mil por migração ilegal aos EUA

Sivaldo de Almeida (PP) é apontado pela PF como articulador de esquema internacional

Vereador Sivaldo de Almeida (PP) foi preso em flagranteVereador Sivaldo de Almeida (PP) foi preso em flagrante - Reprodução
A Polícia Federal prendeu na 2ª feira (14.set.25) um vereador de Campo Novo de Rondônia (RO), apontado como um dos principais articuladores de um esquema de migração ilegal para os Estados Unidos.

A ação integra a segunda fase da Operação Human Commodity, autorizada pela 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Rondônia.

Segundo as investigações, a organização criminosa cobrava até R$ 80 mil de cada pessoa para viabilizar a travessia por rotas clandestinas. O grupo mantinha estrutura com divisão de tarefas e apoio logístico, explorando a vulnerabilidade dos migrantes.

O vereador preso seria responsável por conduzir migrantes em parte do trajeto e apresentava movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada.

