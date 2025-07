Landmark celebra vitória de Vander e Kemp e projeta PT mais forte para 2026 em MS

O vereador Landmark Rios (PT) celebrou a vitória dos deputados Vander Loubet e Pedro Kemp nas eleições internas do PT (Partido dos Trabalhadores) em Mato Grosso do Sul, que definiram, no domingo (06), a nova direção estadual e municipal da legenda. A votação ocorreu ao longo do dia em Campo Grande e em diversas cidades do estado, mobilizando milhares de filiados e filiadas.

O deputado federal Vander Loubet foi eleito presidente estadual do PT com 762 votos, superando o então presidente Humberto Amaducci (162 votos). Já o deputado estadual Pedro Kemp foi eleito para comandar o diretório municipal na Capital com 675 votos, contra 219 da ex-vereadora Elaine Becker.

“Nosso compromisso com a reforma agrária, com a agricultura familiar e com os filiados segue firme. O diretório eleito tem a grande responsabilidade de organizar uma chapa competitiva para 2026. Estaremos juntos nessa construção com coragem, unidade e trabalho de base”, afirmou o vereador Landmark.

Landmark, que esteve mobilizando sua base durante todo o domingo, acompanhou a apuração ao lado dos deputados eleitos. Ele destacou que o novo diretório vai conduzir os debates estratégicos para as eleições de 2026 no estado, incluindo chapas para deputado estadual, federal, Senado e até governo do Estado. “Esse novo diretório nasce com força popular, diálogo interno e disposição para fazer o PT crescer ainda mais no Mato Grosso do Sul”, disse.

O deputado Pedro Kemp agradeceu à militância e destacou o papel do presidente Lula para a classe trabalhadora. “Vamos reeleger o nosso presidente Lula, que pensa nos pobres, naqueles que mais precisam. Estamos juntos para essa vitória final que vai ser bonita de viver", declarou.

Já Vander Loubet, eleito com ampla maioria em Campo Grande e no estado, reforçou o compromisso com a pauta da reforma agrária. “Como presidente estadual, estarei na linha de frente para garantir que a promessa do presidente Lula com os acampados e assentados seja cumprida”, disse.