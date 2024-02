Landmark Rios pontua em pesquisa de pré-candidato à vereador da Capital

O pré-candidato a vereador Landmark Rios, que recentemente comemorou seu aniversário de 50 anos em uma cerimônia marcada pela presença de políticos de diferentes partidos, pontuou na pesquisa realizada de 26 a 30 de janeiro pelo Instituto Ranking Brasil Inteligência sobre as eleições 2024.

No levantamento, Landmark marcou 0,40%, empatando com os também pré-candidatos Claudinho Serra, Grazielle Machado, Delegada Sidnéia e Maicon Nogueira.

A pesquisa foi feita junto a 1.000 eleitores com 16 anos ou mais, moradores de todas as regiões de Campo Grande. O intervalo de confiança é de 95% com margem de erro máxima de 3,1% para mais ou para menos.

A pesquisa pode ser acessada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº MS-05781/2024.

COALISÃO

Funcionário público, atualmente Landmark trabalha na Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural de Mato Grosso do Sul (AGRAER), e tem sido ventilado como uma das mais promissoras figuras políticas campo-grandenses. A cerimônia de aniversário dele aconteceu em 13 de janeiro e contou com a presença de políticos de esquerda, direita e centro, numa impressionante coalizão. Personalidades como Rose Modesto, Walter Carneiro Jr, a prefeita Adriane Lopes e o Deputado Estadual Lídio Lopes, o Deputado Federal Beto Pereira e até o assessor do Ministro Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar), Tiago Borges se fizeram presentes.

Filho de José Rios e dona Berta Rios, Landmark é fruto de escola pública (fundamental e médio), tendo sido criado no Bairro Santo Amaro. Ele tem como um dos principais apoios políticos, o deputado federal Vander Loubet (PT).

Landmark começou sua carreira política em encontros da UBES, USMES, UCE e UJS e UNE, assim decidindo por filiar-se a uma representação partidária.

Ainda na luta acadêmica, Landmark brigou pelo Passe Livre, na defesa de eleição direta para direção escolar, pelo voto aos 16 anos, das Diretas Já, e pela meia entrada de estudantes em ambientes permitidos.

Contamos a história política de Landmark recentemente aqui no MS Notícias. Leia aqui.