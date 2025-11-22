MS Notícias

JUSTIÇA!

Leia a decisão de Moraes sobre a 'domiciliar humanitária' à Bolsonaro

Ironicamente, pedido parte do político inimigo dos Direitos Humanos

Alexandre de Moraes defende a Constituição Federal e coloca na cadeia o líder do golpismo de extrema direita Jair Messias Bolsonaro. Foto: Paulo Pinto/Agência BrasilAlexandre de Moraes defende a Constituição Federal e coloca na cadeia o líder do golpismo de extrema direita Jair Messias Bolsonaro. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Em uma decisão protocolada na Ação Penal (AP) 2.668/DF, o Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), declarou prejudicados os pedidos de concessão de prisão domiciliar humanitária e autorização de visitas em favor do réu Jair Messias Bolsonaro.

A decisão foi proferida neste sábado (22.nov.25), mesmo dia em que o ministro decretou a prisão preventiva de Bolsonaro, substituindo o regime de prisão domiciliar que ele cumpria.

Como mostramos mais cedo aqui no MS Notícias, é irônico que o pedido tenha partido de um político que militou ao longo da vida justamente contra os direitos humanos para presidiários.   

DECISÃO

Ao declarar os pedidos "JULGO PREJUDICADOS", o Ministro Moraes reconheceu que a decretação da prisão preventiva, uma medida mais rigorosa, tornou sem efeito e desnecessária a análise dos pleitos anteriores.

Os pedidos julgados prejudicados foram:

  • Concessão de prisão domiciliar humanitária.
  • Autorização de visitas.

Os requerimentos foram formulados em 21 de novembro de 2025 (véspera da prisão preventiva), por meio de múltiplos documentos.

CONTEXTO PROCESSUAL

O documento lista Jair Messias Bolsonaro, juntamente com Alexandre Ramagem Rodrigues, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Mauro Cesar Barbosa Cid, Paulo Sergio Nogueira de Oliveira, Walter Souza Braga Netto, Anderson Gustavo Torres e Almir Garnier Santos, como réus na Ação Penal 2.668/DF que investiga tentativa de golpe de estado no Brasil, sob relatoria do Ministro Alexandre de Moraes. A ação é movida pelo Ministério Público Federal.

Com a conversão da prisão domiciliar em prisão preventiva, o ex-mandatário foi recolhido à Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal, invalidando os pedidos de manutenção do regime anterior.

Leia a íntegra da decisão, abaixo: 

