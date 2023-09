Morre jornalista, empresário e político Antônio João Hugo Rodrigues

O estado de Mato Grosso do Sul perdeu, na noite de 18 de setembro, um grande nome do jornalismo, comunicação e política: Antônio João Hugo Rodrigues. Aos 75 anos, ele faleceu em Campo Grande, sua cidade natal, vítima de complicações cardíacas.

AJ, como era conhecido, teve uma carreira de destaque, sendo diretor do Correio do Estado, TV Campo Grande, Mega 94, Rádio Cultura (atualmente Rádio Hora), Diário da Serra e TV Guanandi. Ele deixou o cargo de chefia do Correio do Estado em em 2019, quando se aposentou.

Em 1976, conquistou o Prêmio Esso de Jornalismo pela cobertura da grande geada daquele ano para o jornal O Estado de São Paulo.

Em 2006, AJ foi suplente do Senado Federal, de Delcídio do Amaral — na época do PT — e fundador do PSD em Mato Grosso do Sul.

O velório de Antônio João ocontece das 10h até às 13h desta 3ª feira (19.set.23), no Cemitério Memorial Park, à Rua Franscisco dos Anjos, no Bairro Pioneiros, na Capital.

FAMÍLIA

Filho caçula do professor, historiador, escritor e jornalista José Barbosa Rodrigues, e da professora Henedina Hugo Rodrigues.

A familia de João era composta de mais três irmãos todos falecidos: José Maria Hugo, Rodrigues, Marcos Fernando Hugo Rodrigues e Paulo de Tarso Hugo Rodrigues.

AJ não deixa filhos, foi casado por duas vezes sendo a primeira com a jornalista e editora da coluna Diálogo e administradora do Correio do Estado Ester Figueiredo Gameiro e Márcia Barros.