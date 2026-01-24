MPL realiza encontro nacional em MS e cobra ação do governo por reforma agrária

O Movimento Popular de Luta (MPL) realiza neste domingo (25) o V Encontro Nacional da organização, no Acampamento Zumbi dos Palmares, localizado às margens da BR-262, na região de Campo Grande. A atividade reúne lideranças de diferentes estados do país para debater a conjuntura agrária, a demora na criação de assentamentos e estratégias de mobilização em defesa da reforma agrária e da justiça social.

De acordo com o coordenador nacional do MPL, Beto Jonas, o encontro acontece em Mato Grosso do Sul justamente pela relevância do estado no cenário da luta pela terra. “Estamos reunidos aqui em Campo Grande, no Acampamento Zumbi dos Palmares, com a coordenação nacional do movimento. Claro que temos uma participação maior dos companheiros dos acampamentos do Mato Grosso do Sul, mas também há representação do Paraná, São Paulo, Bahia, Alagoas e de vários outros estados onde o movimento está organizado”, afirmou.

Segundo ele, o principal eixo dos debates é a demora do governo federal em avançar com projetos de assentamento, desapropriações e aquisição de áreas. “O debate que a coordenação vem fazendo é justamente nessa questão da demora em efetuar os projetos de assentamento. Existe boa vontade por parte da superintendência do Incra, mas Brasília não está priorizando essa pauta, e isso acontece em todos os estados”, destacou.

Beto explicou que a insatisfação tem crescido entre as famílias acampadas em todo o país. “A base está revoltada, todo mundo na expectativa, porque não existe essa prioridade. Por isso, o encontro discute a organização dos acampamentos, a massificação da luta e uma jornada de pressão para que os assentamentos avancem e sejam pautados pelo governo federal”, disse.

O encontro teve início na sexta-feira (23) e segue até este domingo, quando será realizado um ato político de encerramento. A expectativa é de que autoridades e representantes do Incra participem do momento final. “A gente vai pensar estratégias de luta, de pressão, para que esse processo ande. É isso que nos leva a estar reunidos nesses dias”, completou o dirigente.

Além da pauta agrária, o encontro também abriu espaço para reflexões sobre o cenário eleitoral de 2026 e o posicionamento do movimento nesse contexto. Nesta semana, foi confirmado que o coordenador nacional do MPL, Beto, deverá disputar uma vaga ao Senado, enquanto Lucien Rezende, dirigente do PSOL em Mato Grosso do Sul, é o nome colocado para a disputa ao Governo do Estado.