"Nos EUA, americano diz que 'Xandão espera Bolsonaro" (vídeo)

Um cidadão americano que fala português foi até a casa de luxo do lutador de MMA José Aldo Júnior, onde Jair Bolsonaro (PL), se alojou em Orlando, no estado da Flórida (EUA), e disse para as pessoas em frente ao imóvel avisarem que o "Xandão espera Jair Bolsonaro", em referência ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moares, um dos principais alvos de ataques de radicais de extrema direita, em razão de sua atuação em defesa da Constituição Federal.

“É aqui mesmo que está o Bolsonaro? É? Avisa para ele que o Xandão está esperando ele. Avisa ele. O fascista genocida, acabou para você, seu lixo! Lixo! Fascista, fascista, fascista...”, disse.

Os radicais de extrema direita em frente o imóvel vieram para cima do homem, que estava em um carro. Aos gritos esbravejavam os radicais: “lixo, lixo, lixo!”. Quando eles se aproximavam agressivos, o homem parou o carro os desafiou: “Encostem em mim, fascistas. Encostem em mim! Eu sou Americano, encostem em mim fascistas”. Nesse momento, os radicais recuaram.

O vídeo foi publicado pelo perfil do twitter Camis (@dotoracamis). Ela diz que seu amigo "Fael" foi autor da filmagem. Eis o post: