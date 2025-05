Novo titular do TRE-MS, juiz Márcio Ávila recebe moção da Câmara de Campo Grande

O novo juiz titular do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), Márcio de Ávila Martins Filho, foi homenageado pela Câmara Municipal de Campo Grande com uma moção de congratulação durante a sessão desta 3ª feira (13.maio.25). A iniciativa foi proposta pelo vereador Junior Coringa (MDB) e assinada por todos os parlamentares, sendo entregue em nome da Casa.

A homenagem ocorreu após a nomeação oficial do magistrado, publicada no Diário Oficial da União de 6 de maio, em ato assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Márcio Ávila assume a vaga deixada por José Eduardo Chemin Cury.

Ao justificar a moção, Junior Coringa destacou o histórico profissional do homenageado e sua atuação em diversas áreas do Direito. "Por sua dedicação e determinação é que indico esta justa homenagem. Registramos nossa profunda gratidão e respeito, desejando-lhe sucesso contínuo em toda sua vida", registrou o parlamentar.

Durante a entrega da homenagem, Márcio Ávila agradeceu o reconhecimento. "Fico muito grato, é uma satisfação enorme ter esse reconhecimento dessa Casa de Leis. Tive um apoio maciço da Câmara Municipal nesse meu pleito. Os desafios são enormes, é uma função nobre, porém de extrema responsabilidade. Julgar pessoas e candidatos envolve sonhos e vidas. Peço que Deus me dê equilíbrio, discernimento e sabedoria na construção dos processos no TRE-MS", afirmou.

TRAJETÓRIA

Graduado em Direito pela Uniderp, com especializações em Direito Eleitoral e Direito Público, Márcio Ávila acumula mais de 16 anos de atuação jurídica nas áreas cível, empresarial, sucessória, pública e eleitoral.

Já atuou como assessor jurídico em diversas câmaras municipais, foi conselheiro estadual da OAB/MS, presidiu a Comissão de Direito Eleitoral da seccional sul-mato-grossense e integrou a Comissão Nacional de Direito Eleitoral da OAB.

Antes de ser nomeado juiz titular, atuava como juiz substituto no TRE-MS desde julho de 2023.