PF apreende 3 computadores, 10 celulares e arma na casa de ex-assessor de Ramagem

Dez celulares, três computadores, uma arma de fogo e um HD externo foram apreendidos pela Polícia Federal (PF) na manhã desta 2ª feira (29.jan.24), na casa de Giancarlo Gomes Rodrigues militar do exército que foi cedido para a Abin, tendo atuado, portanto, como assessor do ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) Alexandre Ramagem (PL-RJ).

Giancarlo é casado com uma servidora ativa da Agência e a Polícia Federal apura agora quem usava o computador na residência. Além de ter trabalhado com Ramagem na Abin, o nome do militar aparece ainda vinculado ao Gabinete de Segurança Institucional (GSI) durante o governo do então presidente Michel Temer.

Como estamos mostrando aqui no MS Notícias, a operação também fez buscas na casa do vereador Carlos Bolsonaro em Angra dos Reis e no gabinete dele na Câmara carioca.

Carlos Bolsonaro e Giancarlo são suspeitos no âmbito da Operação Vigilância Aproximada, que apura a existência de uma ‘Abin Paralela’ montada durante o governo de Jair Bolsonaro (PL) para investigar adversários políticos ilegalmente. Carluxo teria se beneficiado do esquema criando provas para derrubar processos sobre a rachadinho na Câmara.

Também são alvos da PF nesta segunda Luciana Paula Garcia da Silva Almeida, assessora de Carlos Bolsonaro na Câmara do Rio, e Priscila Pereira e Silva, assessora de Alexandre Ramagem na Câmara dos Deputados.

As buscas foram autorizadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.