Suspeito de matar o genro a tiros, sogro é preso em Coxim após fuga

O fazendeiro Rolf Ferdinand Matzkeit, de 62 anos, foi preso na manhã de 3ª feira (11.fev.25) em um rancho localizado na região do Vale do Taquari, em Coxim. Ele é suspeito de assassinar o genro, Miraci Mendes Luiz Ribeiro, de 39 anos, a tiros no último domingo (9.fev.25), em uma propriedade rural no município de Sonora.

A prisão foi realizada por equipes da Polícia Civil, que localizaram o suspeito escondido no rancho. Segundo informações da investigação, Rolf não ofereceu resistência e optou por permanecer em silêncio durante a abordagem policial. Ele foi conduzido à delegacia de Coxim, onde o caso sob cuidados do delegado Alan Patrick.

CRIME

O homicídio ocorreu na noite de domingo, após uma discussão familiar. Segundo relatos, durante o desentendimento, a esposa e a filha do suspeito deixaram o local, ficando apenas ele e o genro na fazenda. Momentos depois, Rolf atirou contra Miraci, que ficou gravemente ferido.

Mesmo após o ataque, o fazendeiro teria colocado a vítima em sua caminhonete Ford Ranger e a levado até o hospital de Sonora. No entanto, antes que pudesse ser detido, ele fugiu do local. Miraci não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

Durante as buscas pelo suspeito, a polícia encontrou a caminhonete abandonada a cerca de 10 quilômetros de Pedro Gomes, próximo à MS-215. O veículo foi apreendido para perícia.

Agora sob custódia da Polícia Civil, Rolf Ferdinand Matzkeit responderá pelo crime e poderá ser indiciado por homicídio.