Acumulando polêmicas, Nelson Cintra é fotografado com arma na cintura durante carnaval

O prefeito de Porto Murtinho, Nelson Cintra (PSDB), foi fotografado com um revólver na cintura durante o Porto Folia 2026, carnaval de rua promovido pelo município e divulgado como evento para toda a família.

A imagem, que circula nas redes sociais, mostra o gestor municipal com a arma à mostra ao lado da senadora Soraya Thronicke (Podemos), do empresário Carlos César Batista e da primeira-dama Maria Lúcia Barbosa Ribeiro.

De acordo com o Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003), é proibido o porte ostensivo de arma de fogo, mesmo para quem tem autorização, e também há restrições ao uso de simulacros que possam ser confundidos com armas reais. Pela norma, é exigido o transporte oculto e proibida a exibição de armas em locais com aglomeração, sob risco de crime, detenção ou multa.

HISTÓRICO CONTROVERSO

O nome de Nelson Cintra já esteve envolvido em outras polêmicas. Em 2023, o prefeito foi alvo de investigação do MPE, suspeito de usar frota pública para fins particulares

Em 2025, vídeos que circularam nas redes sociais mostraram o gestor em aparente estado de embriaguez durante evento no Jockey Clube Cancha de Carreira, próximo ao aeroporto do município.

Também em 2025, reportagem do MS Notícias mostrou o prefeito consumindo cerveja durante visita oficial do senador Nelsinho Trad (PSD-MS) à cidade. A imagem, feita durante agenda de vistoria às obras da Rota Bioceânica, gerou críticas de moradores nas redes sociais.

No mesmo ano, o prefeito se envolveu em uma confusão com um morador durante fiscalização de obra no dique municipal. A situação terminou com a chegada da Polícia Militar.

Cintra ainda figura entre os réus investigados na Operação Vostok, que apura suposto pagamento de propina da empresa JBS a agentes públicos durante a gestão do ex-governador Reinaldo Azambuja. As investigações tratam de possíveis crimes de organização criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro. O prefeito nega irregularidades.