Nelson Cintra vira alvo do MPE suspeito de usar frota pública para fins particulares

O promotor do Ministério Público Estadual, Guilhermo Timm Rocha, instaurou uma investigação para verificar a eventual utilização de veículos da frota municipal em atividades particulares no município de Porto Murtinho, atualmente administrado por Nelson Cintra (PSDB).

A apuração foi colocada sob sigilo pela Promotoria, o que impede a divulgação de detalhes sobre o conteúdo da denúncia ou dos procedimentos em andamento.

Em 2023, o deputado estadual Zeca do PT encaminhou um pedido formal para que o procurador-geral de Justiça, Alexandre Magno, e o secretário de Segurança, Antônio Carlos Videira, analisassem uma suspeita envolvendo o uso de um veículo oficial da prefeitura em um evento de caráter privado.

No documento, o parlamentar solicita esclarecimentos sobre a presença do prefeito no local e questiona se as mulheres que aparecem em imagens junto ao gestor seriam menores de idade.

O deputado tem feito cobranças públicas por providências das autoridades locais e já declarou preocupação com a possível falta de atuação do delegado da cidade e do Ministério Público diante das denúncias.

Ele também apresentou outras duas representações envolvendo o prefeito, ambas relacionadas ao suposto uso de recursos ou serviços públicos em benefício particular.

Em uma delas, Zeca menciona um vídeo gravado pelo vereador Helton Atelle, no qual caminhões e máquinas contratados para obras de drenagem e recapeamento nas vias urbanas apareceriam atuando em uma propriedade privada na região central da cidade, que, segundo o parlamentar, seria vinculada ao prefeito.

De acordo com a denúncia, o material utilizado nessas máquinas — como cascalho e asfalto retirado das ruas — deveria ser destinado exclusivamente às obras públicas, o que teria gerado insatisfação entre moradores que enfrentam problemas estruturais em diversas vias do município.