Prefeito Nelson Cintra publica fotos bebendo cerveja durante visita oficial de Senador

Uma publicação feita pelo prefeito de Porto Murtinho, Nelson Cintra (PSDB) na 3ª feira (18.nov.25) gerou forte reação nas redes sociais nesta semana. Na imagem, divulgada pelo próprio gestor municipal, ele aparece em um barco tomando cerveja enquanto acompanhava a visita do senador Nelsinho Trad (PSD-MS) à cidade.

A comitiva seguia para o lado paraguaio do rio, onde ocorre a visita técnica às obras da ponte que integrará a Rota Bioceânica um dos principais projetos de infraestrutura da região. A foto, entretanto, rapidamente circulou entre moradores e provocou críticas sobre a postura do prefeito durante o expediente de trabalho e em agenda oficial.

Em comentários que viralizaram, um internauta escreveu: "O cara é prefeito da cidade, recebendo um Senador da República, visitando a obra da ponte do lado paraguaio e tomando cerveja? É deprimente esse comportamento. Isso é uma vergonha. Comportamento de um alcoólatra. Não pode esperar voltar da visita oficial e beber à noite?", disparou.

As críticas se concentram no fato de que o prefeito estava em uma atividade institucional, representando o município em frente a autoridades nacionais e estrangeiras. Para moradores, a atitude passa uma imagem negativa da gestão pública.

A reportagem telefonou à Nelson Cintra que por telefone negou que publicou a imagem. "Eu não publiquei foto nenhuma não, eu e ele [Senador Nelsinho Trad] estava andando de barco só. Estava viajando de barco para minha fazenda", respondeu antes de pedir para que o repórter enviasse as imagens no seu WhatsApp na manhã desta 4ª feira (19.nov.25).

O repórter enviou mensagem à assessoria do senador pedindo o posicionamento dele sobre o caso e aguarda resposta.

A visita de Nelsinho Trad fazia parte de uma série de agendas voltadas ao acompanhamento do avanço da Rota Bioceânica, considerada estratégica para a integração comercial entre Brasil, Paraguai, Argentina e Chile.