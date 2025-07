Prefeitura acolhe 59 pessoas no Parque Ayrton Senna na noite de segunda-feira

A estrutura de acolhimento para pessoas em situação de rua montada pela Prefeitura de Campo Grande, no Parque Ayrton Senna, oferece muito mais do que proteção contra as noites de frio extremo. Além de refeição de qualidade, oferecida por Organizações da Sociedade Civil (Oscs) e entidades religiosas, equipes do Consultório na Rua ficam de plantão toda noite para garantir o atendimento aos usuários. A equipe multidisciplinar conta com enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais e auxiliares de enfermagem. Durante as abordagens a equipe realiza escutas individuais, orientações, cuidados básicos e medicação, quando necessário.

Foto: Divulgação/ PMCG

Para uma família de venezuelanos que buscou abrigo no Ponto de Apoio na 2ª.feira (30.jun.25), o espaço foi a oportunidade para, além de fugirem da sensação térmica de 9°C registrada durante a madrugada, solicitarem passagens para irem ao encontro de familiares que residem em Rio Brilhante, onde já contavam com emprego garantido na agricultura.

Ruben Dário, pai de quatro crianças menores de dez anos, contou que ele, a esposa e os filhos, acompanhados pela mascote Pelusa, viajaram por três meses até chegar ao Brasil. Sem o apoio do Ponto de Apoio, a família teria que dormir em barracas na rua. Como estão apenas de passagem por Campo Grande, o acolhimento foi providencial para o casal e as crianças se abrigarem em segurança e ainda receber alimentação.

Foto: Divulgação/ PMCG

Com o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SAS), a família seguirá viagem nesta 3ª.feira (1.jul), após passarem por atendimento no Centro POP, onde também puderem tomar café da manhã assim como os demais acolhidos. “Ficamos muito felizes em contribuir com a mudança de vida dessas pessoas que agora terão uma oportunidade de recomeçar”, disse a secretária de Assistência Social e Cidadania, Camilla Nascimento, que acompanhou os trabalhos no Parque Ayrton Senna.

Foto: Divulgação/ PMCG

BALANÇO

Nesta primeira noite da quarta etapa do Projeto Inverno Acolhedor, 59 pessoas foram acolhidas no Ponto de Apoio e mais de 50 cobertores foram entregues no local. Já o Serviço Especializado em Abordagem Social realizou 24 abordagens, entregou 16 cobertores às pessoas que recusaram acolhimento em unidades da Rede de Assistência Social e fez três encaminhamentos para a UAIFA I.