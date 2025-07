PT elege Vander e Kemp em MS, mirando união para 2026 com Lula

Vander Loubet e Pedro Kemp foram eleitos neste domingo (6.jul.25) para liderar o Partido dos Trabalhadores em Mato Grosso do Sul (PT-MS).

Eles assumem, respectivamente, os diretórios estadual e municipal de Campo Grande do partido que, em termos de maior tempo legal e contínuo em operação, é um dos mais longevos da história política brasileira.

A eleição foi realizada com cédulas de papel e mobilizou filiados em todo o estado.

Antes mesmo do final da apuração oficial os dois já contabilizam ampla vantagem sobre os adversários.

Kemp venceu em Campo Grande com 75,5% dos votos, contra 24,5% da professora Elaine Becker.

Adversários não tiveram chance sobre a dupla Vander e Kemp em MS. Foto: Giovanni Coletti

Loubet obteve 82,47% na Capital, enquanto Humberto Amaducci ficou com 17,53%.

Os resultados do interior do estado devem ser divulgados ainda hoje (7.jul.25).

A votação e a contagem ocorreram na sede da Central Única dos Trabalhadores (CUT), em clima de comemoração.

Grupo Vander-Kemp mostrou unidade e conquistou mais de 80% dos eleitorado do PT-MS. Foto: Giovanni Coletti

Durante discurso, Kemp agradeceu o apoio da militância e afirmou que seguirá empenhado no fortalecimento do partido.

Filiado há quatro décadas, ele destacou que a prioridade será preparar a legenda para as eleições de 2026.

O foco, segundo ele, está na reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e no enfrentamento à extrema direita.

Já Loubet ressaltou o papel do partido nos debates do Congresso e defendeu união diante das pressões políticas enfrentadas pelo governo federal.

Ele afirmou que pretende ampliar a interlocução com os diretórios municipais e com as lideranças regionais.

O parlamentar também declarou que o apoio ao governo estadual de Eduardo Riedel (PSDB) ainda será debatido internamente.

Meta uníssona é conquistar a juventude para o Partido dos Trabalhadores em MS. Foto: Giovanni Coletti

A eleição também confirmou, no âmbito nacional, a vitória de Edinho Silva, apoiado por Lula, para a presidência do PT.

Vander Loubet (deputado federal eleito à presidência do PT em MS), Vladimir Ferreira (ex-presidente do Diretório Estadual do PT) e Edinho Silva (eleito à direção nacional do PT). Foto: Tero Queiroz

O pleito reforça a coesão interna do partido no Estado, com foco em 2026 e na defesa do atual projeto nacional.