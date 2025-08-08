PT rompe com PSDB após tucanos se alinharem à extrema-direita, diz Vladimir Ferreira

O presidente estadual do PT, Vladimir Ferreira, anunciou oficialmente na tarde desta 6ª feira (8.ago.2025), a saída do Partido dos Trabalhadores da base do governo Eduardo Riedel (PSDB), após reunião na sede do partido, em Campo Grande.

Segundo Ferreira, a medida é uma resposta ao que o PT considera um “alinhamento com a extrema-direita” por parte do governador e do PSDB sul-mato-grossense. “Vocês acompanharam aqui que, em 2022, o Partido dos Trabalhadores, no segundo turno, apoiou a candidatura do governador Eduardo Riedel para derrotar a extrema-direita. E nós fomos participar do governo por entender que o PSDB queria também participar de uma frente em defesa da democracia. O tempo passou e a conjuntura política foi mudando e, infelizmente, o governador, as lideranças do PSDB, o ex-governador Reinaldo, estão se alinhando politicamente justamente com essa extrema-direita que o PT os ajudou a derrotar em 2022", lamentou ele ao explicar o ponto principal do fim da aliança com os tucanos.

Conforme Vladimir, “por conta disso, está aqui a maioria da executiva do PT, está aqui a bancada estadual do PT, está aqui a bancada federal do PT, está aqui companheiros e companheiras que participam do governo. A gente chegou à conclusão de que essa relação se esgotou. Então, a permanência do PT no governo se torna insustentável", disse.

O atual presidente do PT-MS, Vladimir Ferreira, durante coletiva à imprensa. Foto: Tero Queiroz

Questionado sobre a condução da reunião, Vladimir pontuou que houve um entendimento coletivo. “Foi tranquilo. Acho que isso é... o PT tem muita divergência, mas nós temos uma convergência plena com relação a essa decisão de saída do governo. E a saída do governo significa que o Partido dos Trabalhadores aqui do Mato Grosso do Sul, a partir deste momento, vai construir um projeto que representará aqui no Mato Grosso do Sul o projeto nacional liderado pelo presidente Lula".

Os próximos passos, de acordo com Vladimir, é comunicar oficialmente Riedel e montar uma candidatura do PT em MS que será debatida, mas que, conforme adiantamos aqui, deve ser o ex-deputado Fábio Trad como o forte quadro. "Vamos aguardar o governador voltar de viagem para formalizar essa decisão. E aí, nós teremos o encontro do PT no dia 30 de agosto e, a partir desse encontro, nós teremos outros desdobramentos", concluiu.