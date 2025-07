Quaest: Lula lidera no 1º turno e derrota todos os adversários em 2026

Em uma nova rodada da pesquisa Quaest, divulgada nesta 5ª feira (17.jul.25), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está à frente em todos os cenários de primeiro turno para a eleição de 2026.

O levantamento também indica que Lula venceria todos os adversários em eventuais segundos turnos, incluindo contra Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Jair Bolsonaro (PL), inelegível até 2030, ainda foi incluído nos testes, e perdeu a liderança que havia mantido em simulações anteriores contra Lula.

A perda de força de Bolsonaro foi associada à repercussão negativa da 'taxa Bolsonaro' anunciada por Donald Trump contra o Brasil, segundo avaliação do diretor da Quaest, Felipe Nunes.

A pesquisa mostra que Lula abriu 6 pontos sobre Bolsonaro no 2º turno, revertendo o empate registrado em junho.

Tarcísio também foi impactado pela crise gerada pelo tarifaço e oscilou três pontos negativos desde a pesquisa anterior, aproximando-se de um empate com Lula.

A rejeição à candidatura de Lula caiu de 66% para 58%, enquanto a de Bolsonaro segue mais alta: 62% dizem preferir que o ex-presidente não dispute.

O apoio à reeleição de Lula cresceu para 38%.

A Quaest testou 4 cenários distintos para o primeiro turno, incluindo diferentes representantes da direita, como Michelle Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Ratinho Júnior e Tarcísio.

No cenário com Lula e Bolsonaro, o petista lidera com 32%, seguido pelo ex-presidente, com 26%; Ciro Gomes aparece com 8%.

Substituindo Bolsonaro por Michelle, Lula mantém a dianteira com 30%, enquanto a ex-primeira-dama registra 19%.

Contra Tarcísio, Lula amplia vantagem: 32% contra 15%; Ciro é o terceiro, com 12%.

Na disputa com Eduardo Bolsonaro, o atual presidente soma 31%, contra 15% do deputado licenciado.

No segundo turno, Lula também aparece com vantagem contra Michelle Bolsonaro (43% a 36%), Ratinho Júnior (41% a 36%), e Eduardo Leite (41% a 36%).

Outros cenários testados incluem Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Eduardo Bolsonaro, todos com desempenho inferior a Lula.

A pesquisa ouviu 2.004 pessoas entre os dias 10 e 14 de julho, em 120 municípios, com margem de erro de dois pontos percentuais.

Além das intenções de voto, o levantamento questionou quem deve liderar a direita na ausência de Bolsonaro.

Tarcísio e Michelle empatam tecnicamente, com 15% e 13%, respectivamente, seguidos por Ratinho Júnior (9%) e Eduardo Bolsonaro (8%).

Entre os eleitores de direita não ligados ao bolsonarismo, Tarcísio é o preferido; entre os bolsonaristas, Michelle lidera.

Quando perguntados sobre qual cenário mais temem, 44% apontaram a volta de Bolsonaro e 41%, a continuidade de Lula.

O número de entrevistados que teme os dois ou nenhum dos dois permanece estável, em 7% e 3%, respectivamente.