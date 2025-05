Reunião em Brasília consolida diálogo pela reforma agrária, diz Landmark

A reunião realizada nesta 3ª feira (6.maio.25) entre representantes do governo federal, parlamentares e lideranças do Movimento Popular de Luta (MPL) avançou no diálogo sobre a retomada da reforma agrária em Mato Grosso do Sul.

O encontro, que teve participação do vereador Landmark Rios (PT), da deputada federal Camila Jara (PT), do deputado Vander Loubet (PT) e do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macêdo, foi um desdobramento das mobilizações e ocupações realizadas na semana passada em Campo Grande por movimentos sociais do campo.

Segundo Landmark, a reunião representou um marco na aproximação entre os movimentos populares e o governo federal, promovendo encaminhamentos concretos e o compromisso com novos encontros.

“Estamos avançando. Foi um passo importante para construir soluções concretas para as famílias do campo. O ministro Márcio Macêdo se comprometeu a buscar interlocução com a ministra Simone Tebet e o governador Eduardo Riedel. Nós queremos respostas e vamos continuar pressionando. Já temos outra reunião confirmada com o ministro Paulo Teixeira no dia 19 [de maio]”, afirmou o vereador.

Para o coordenador do MPL, Beto Jonas, o saldo do encontro foi extremamente positivo. “Foi ótimo, pois consolidou um grupo de trabalho para estudar as demandas do MPL e discutir orçamento junto aos ministros Márcio Macêdo e Paulo Teixeira, além do Incra [Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária] Nacional e da direção do MPL nos estados.”

A formação do GT sinaliza um novo nível de institucionalização das pautas do movimento, que busca o acesso à terra para comunidades em situação de vulnerabilidade, especialmente nos municípios de Sidrolândia, Ribas do Rio Pardo e Naviraí, considerados prioritários no mapa da reforma agrária em MS.

A deputada federal Camila Jara (PT) enfatizou que é preciso acelerar o processo de democratização da terra no Estado. “A prioridade é acelerar o processo de reforma agrária no nosso estado. É só por meio dela que vamos garantir comida de verdade na mesa e que todos tenham direito de produzir com dignidade”.

Já o deputado Vander Loubet (PT) destacou que a reunião foi consequência direta da ocupação do Incra feita na semana anterior pelos movimentos sociais. “Discutimos áreas estratégicas como Sidrolândia, Ribas e Naviraí, que podem ajudar o governo federal a cumprir metas importantes da reforma agrária no Estado.”