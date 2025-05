Landmark vai a Brasília cobrar avanço da reforma agrária

Após um dia intenso de articulações com representantes de movimentos sociais do campo, o vereador Landmark Rios (PT) confirmou que viajará a Brasília na próxima terça-feira (6) para tratar diretamente com autoridades federais sobre a retomada da reforma agrária em Mato Grosso do Sul.

A decisão foi tomada após duas importantes reuniões realizadas nesta quinta-feira (1º), Dia do Trabalhador, na sede do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), em Campo Grande.

Durante a manhã, aconteceu a reunião Plenária Final da Frente Agrária com lideranças de movimentos sociais, como MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), UGT (União Geral dos Trabalhadores), Liga dos Camponeses e MPL (Movimento Popular de Luta), além de representantes do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Incra Nacional, Ministério do Desenvolvimento Social, deputado federal Vander Loubet (PT) e deputada estadual Gleice Jane (PT).

“Assumi o compromisso de acompanhar essa luta de perto. Nosso mandato é do lado do povo do campo. Vamos a Brasília levar a pauta da terra, da dignidade e da justiça social. Reforma agrária é uma dívida histórica que o Brasil precisa começar a pagar”, declarou o vereador Landmark.

Durante o encontro, os movimentos entregaram um documento formal ao governo federal, cobrando a execução imediata da política de reforma agrária prometida durante a campanha do presidente Lula. Em sinal de boa-fé e confiança na continuidade do diálogo, os movimentos decidiram desocupar a sede do Incra e retornar aos acampamentos.

REUNIÃO TÉCNICA

No fim da tarde, uma reunião técnica no gabinete do superintendente do Incra, Paulo Roberto da Silva, reuniu membros da delegação nacional do governo e lideranças locais. Participaram a superintendente do MDA (Ministério do Desenvolvimento Agrário) em MS, Marina Nunes, a superintendente do Incra-DF, Cláudia Farinha, e o assessor especial do ministro Paulo Teixeira, Alexandre da Conceição, além do de representantes do MPL.

Ficou definida a realização de uma audiência no dia 6 de maio com o ministro Márcio Macêdo (Secretaria-Geral da Presidência), da qual Landmark participará ao lado dos deputados Vander Loubet, Camila Jara e representantes dos movimentos, dentre os quais Beto Jonas, diretor do MPL.

Uma nova reunião também está marcada para o dia 19 de maio, com o ministro Paulo Teixeira, titular do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Há ainda expectativa de que a ministra Simone Tebet, do Planejamento e Orçamento, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também sejam incluídos nas tratativas, diante da necessidade de garantir orçamento para implementação das ações.

Para o vereador, a pressão dos movimentos sociais foi justa e cumpriu seu papel. “A presença dos movimentos aqui foi legítima e necessária. A ocupação do Incra foi um ato de resistência e de esperança. Agora, com a pauta nas mãos do governo federal, vamos cobrar as respostas que o campo espera há anos”, afirmou.

“Campo Grande e o interior do Estado têm milhares de famílias esperando por um pedaço de terra para produzir. Vamos lutar por uma reforma agrária que não fique só no discurso, mas que chegue com ação, com orçamento e com dignidade no campo”, concluiu Landmark.