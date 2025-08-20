Senado aprova Alexandre Magno, do MPMS, para o Conselho Nacional do Ministério Público

O Plenário do Senado aprovou, na 3ª feira (19.ago.25), por 53 votos favoráveis, a indicação do procurador-geral adjunto jurídico do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), Alexandre Magno Benites de Lacerda, para compor o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) no biênio 2026/2028. A decisão segue para sanção presidencial.

Alexandre será o segundo representante do MPMS no Conselho, ao lado do procurador de Justiça Paulo Cezar dos Passos.

A indicação já havia sido aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) após sabatina com os integrantes da lista tríplice encaminhada ao Senado pelo Conselho Nacional de Procuradores-Gerais (CNPG).

A votação foi acompanhada por autoridades e membros da classe ministerial, que consideraram a aprovação um reconhecimento à trajetória institucional de Alexandre e ao fortalecimento da presença do Ministério Público sul-mato-grossense no cenário nacional.

Além de Alexandre Magno, também foram aprovados para o CNMP: Karen Luise Vilanova Batista de Souza (Supremo Tribunal Federal), José de Lima Ramos Pereira (Ministério Público do Trabalho), Fernando da Silva Comin (Ministérios Públicos Estaduais) e Clementino Augusto Ruffeil Rodrigues (Ministério Público Militar).

Trajetória

Natural de Mato Grosso do Sul, Alexandre Magno Benites de Lacerda formou-se em Direito no Estado e ingressou no MPMS em 2003. Foi chefe de gabinete por cinco anos e exerceu dois mandatos como procurador-geral de Justiça, tornando-se o primeiro promotor de Justiça eleito para o cargo no Estado.

Sua carreira é marcada pelo compromisso com a defesa da sociedade e o fortalecimento institucional do Ministério Público. No CNMP, afirmou que pretende atuar com “responsabilidade, equilíbrio e diálogo, contribuindo para o aprimoramento das atividades ministeriais e o fortalecimento da atuação institucional em todo o país”.