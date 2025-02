Soraya vê avanço histórico no alinhamento parlamentar pela Capital

A senadora Soraya Thronicke (Podemos), coordenadora da bancada de congressistas sul-mato-grossenses em Brasília, ressalta a dimensão do alinhamento entre os senadores, deputados federais e vereadores em torno do encaminhamento de emendas para atender Campo Grande. Ela opina que a iniciativa não só melhorou e otimizou o efeito positivo das emendas de bancada para o município, mas cravou também um avanço histórico na perspectiva de fortalecimento dos mandatos, da democracia e do respeito às vontades da população.

“Foi uma iniciativa de suma importância a Câmara Municipal buscar esse alinhamento, para que a gente consiga realmente ajudar o Mato Grosso do Sul e ajudar a nossa capital”, considera. Ao lembrar que o Legislativo tem a obrigação de legislar e fiscalizar, afirma ser louvável este movimento “para que tenhamos a abertura de poder investir mais na cidade”. Soraya Thronicke afirma não ser simples a execução desses trâmites, e por isso acredita que a contribuição da nova legislatura será determinante. “Daqui para a frente, vai nos ajudar a fiscalizar e cobrar a execução das emendas. É um alinhamento extremamente saudável, institucional e, acima de tudo, vai ajudar a nossa capital”.

Após destacar que as emendas de bancadas estão pré-estabelecidas e têm focos obrigatórios específicos – como as obras de infraestrutura, de educação, saúde e asfaltamento -, ela advoga a possibilidade de um amplo e humanista entendimento em favor de políticas afirmativas. “É possível sim. Dependendo do valor de um projeto, muitas vezes nós, parlamentares, nos unimos, mesmo num cenário de opiniões divergentes”, avalia.

De acordo com a senadora, mesmo sendo matérias para as emendas individuais, e dependem das convicções e dos olhares ideológicos de cada mandato, as questões que envolvem temas como prevenção e combate ao feminicídio, à homofobia, racismo e misoginia, também podem ter uma agenda comum de alinhamento mais ampliado, “para fortalecer e garantir a vários segmentos humanos o seu direito à plena cidadania”;

CULTURA E TURISMO

Outro compartimento que a senadora elege entre as prioridades é o território de oportunidades sociais e econômicas fomentadas pela cultura e pelo turismo. Menciona o apoio que ela e o deputado federal Beto Pereira (PSDB) estão dando com emendas ao carnaval. “É cultura e gera turismo interno. Nós precisamos fortalecer a nossa cultura. Então, eu estou junto com o Beto e com o governo do estado investindo no carnaval”, conta. Em seguida, fala sobre sua expectativa de ver outras cidades de Mato Grosso do Sul atraindo tantos turistas como Corumbá e Bonito.

Para que outros endereços interessantes à visitação ganhem maior visibilidade, Soraya é categórica ao descrever algumas coisas que faltam: “Primeiro, a malha aérea. Estamos muito a pé com o que é necessário. Dias atrás eu estive junto ao ministro Silvio Costa, dos Portos e Aeroportos, e comentamos sobre esta realidade”, relata. E informa que alguns passos que estão sendo dados: “O primeiro leilão aquaviário do Brasil vai ser para Ladário. É desenvolvimento muito grande, são modais necessários, importantes, que nós precisamos investir”.

Depois, enfatiza que cobrou mais melhorias para o Aeroporto de Campo Grande. “É um aeródromo internacional, de uma capital de extrema importância, mas não tem um finger” {estrutura tubular conectada à porta frontal da aeronave, uma espécie de ponte de acesso entre o terminal de passageiros e o avião, que permite embarque ou desembarque diretamente dele}. “Dias atrás, em São Paulo, a pessoa caiu de uma escada de avião e veio a falecer. Já vi gente caindo e quebrando a perna. É muito grave isto, essa desatenção”, critica.

Ao concluir, Soraya reitera sua fé nas mudanças inclusivas que a culura e o turismo proporcionam. “O turismo é uma indústria limpa, que muito me agrada. E o Carnaval de Corumbá é impressionante, toma todos os hotéis, os restaurantes. A economia circula, o dinheiro gira, isso volta para o município por meio do ISS, do recolhimento, e aí vai para a saúde. Há um giro virtuoso da economia. E é, além de tudo, um destino barato para o turismo interno aqui, do nosso estado, dentro da população que tem pouquíssimas oportunidades”.