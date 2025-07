Vander garante novos investimentos do Novo PAC Saúde para municípios de MS

O deputado federal Vander Loubet (PT-MS) recebeu do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a confirmação de novos investimentos em saúde pelo Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC). O anúncio ocorre dois dias após a visita do parlamentar ao ministro, em Brasília.

"Nós fomos buscar a aprovação desses projetos junto ao ministro Padilha e mais uma vez tivemos êxito. Esses novos investimentos reforçam ainda mais o caráter municipalista do governo do presidente Lula. Independente do partido do prefeito ou da prefeita, o Governo Federal segue presente nos municípios, reforçando as parcerias e as ações em favor da população", destaca Vander.

A edição 2025 do PAC Seleções da Saúde foi aberta em fevereiro deste ano e permitiu aos estados e municípios solicitar investimentos para áreas específicas da saúde. Um investimento de R$ 5,8 bilhões do Governo Federal.

De acordo com o deputado Vander, esses foram os municípios que tiveram projetos selecionados pelo Novo PAC Seleções - Etapa 2025:

Ampliação ou Expansão do SAMU 192

São 750 ambulâncias para ampliação ou expansão de frota do SAMU 192. A expansão das ambulâncias do SAMU 192 no Novo PAC, junto com a implantação de novas Centrais de Regulação das Urgências (CRU), tem como objetivo universalizar o acesso ao serviço no país, melhorando o atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência para a população.

Municípios de MS selecionados: Anaurilândia, Batayporã, Bela Vista, Coronel Sapucaia, Dois Irmãos do Buriti, Iguatemi, Itaporã, Jaraguari, Jardim, Juti, Nioaque, Sete Quedas e Vicentina.

Centros de Atenção Psicossocial (Caps)

Os Caps atendem pessoas de todas as faixas etárias que necessitem de atenção à saúde mental (transtornos graves e persistentes, uso de álcool e outras drogas etc.). Nesta rodada, estão sendo selecionadas 100 propostas no país, com investimento de mais de R$ 230 milhões na expansão do serviço.

Municípios de MS selecionados: Jardim e Ribas do Rio Pardo

Unidades Básicas de Saúde (UBS)

O Novo PAC propõe um novo modelo de UBS, com salas preparadas para teleconsulta, mais consultórios e salas para equipes multiprofissionais. Serão investidos R$ 1,8 bilhão no país nessa ação, que está selecionando 800 propostas neste momento.

Municípios de MS selecionados: Amambai, Aquidauana, Coronel Sapucaia, Douradina, Nova Andradina, Sidrolândia e Tacuru.

Policlínicas

São unidades especializadas de apoio diagnóstico, com serviço de consultas clínicas, atendimento médico de diferentes especialidades (definidas com base no perfil epidemiológico da população da região), realização de exames gráficos e de imagem com fins diagnósticos e oferta de pequenos procedimentos. Foram selecionadas 45 propostas no país, totalizando investimento de R$ 1,35 bilhão.

Municípios de MS selecionados: Três Lagoas

Unidades Odontológicas Móveis (UOM)

As UOM são veículos equipados para fornecer atendimento odontológico em áreas remotas ou de difícil acesso, onde o cuidado em saúde bucal pode ser limitado. Foram selecionados 400 interessados nesta etapa, totalizando R$ 160 milhões em investimentos no país.

Municípios de MS selecionados: Bela Vista, Coronel Sapucaia, Japorã, Jaraguari e Selvíria.

Kit de Teleconsulta

Esta modalidade garante a aquisição de 7 mil kits de equipamentos para estruturação de salas de teleconsulta em UBSs de todo o país. Investimento de R$ 105 milhões. Seu possibilita que profissionais da saúde do SUS realizem consultas virtuais e façam diagnósticos com apoio de profissionais.

Municípios de MS selecionados: Água Clara, Alcinópolis, Amambai, Anastácio, Anaurilândia, Angélica, Antônio João, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Aral Moreira, Bandeirantes, Bataguassu, Batayporã, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Brasilândia, Caarapó, Camapuã, Campo Grande, Caracol, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corguinho, Coronel Sapucaia, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dois Irmãos do Buriti, Douradina, Eldorado, Fátima do Sul, Figueirão, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Inocência, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jardim, Jateí, Juti, Ladário, Laguna Carapã, Maracaju, Miranda, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranaíba, Paranhos, Pedro Gomes, Ponta Porã, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Verde de Mato Grosso, Santa Rita do Pardo, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sete Quedas, Sonora, Tacuru, Taquarussu, Três Lagoas e Vicentina.

Combo de equipamentos para UBS

Serão 10 mil kits de equipamentos para modernizar e melhorar as UBS de todo o Brasil. O combo é composto por equipamentos como câmara fria exclusiva para vacinas, retinógrafo portátil para Telessaúde, espirômetro digital para Telessaúde, dermatoscópio, desfibrilador externo automático, doppler vascular, dentre outros. O Governo Federal vai destinar para a aquisição dos equipamentos R$ 1,5 bilhão.

Municípios de MS selecionados: Água Clara, Alcinópolis, Amambai, Anastácio, Anaurilândia, Angélica, Antônio João, Aquidauana, Aral Moreira, Bandeirantes, Bataguassu, Batayporã, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Brasilândia, Caarapó, Camapuã, Campo Grande, Caracol, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corguinho, Coronel Sapucaia, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dois Irmãos do Buriti, Douradina, Eldorado, Fátima do Sul, Figueirão, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Inocência, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jaraguari, Jardim, Jateí, Juti, Ladário, Laguna Carapã, Maracaju, Miranda, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Ponta Porã, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, Santa Rita do Pardo, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sete Quedas, Sidrolândia, Sonora, Tacuru, Taquarussu, Três Lagoas e Vicentina.