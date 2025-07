Vander Loubet participa de entrega do Incra para assentamentos em MS

Na manhã desta sexta-feira (11), o deputado federal Vander Loubet (PT/MS) participou do ato de entrega de autorizações e cessões de uso de áreas públicas do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em Campo Grande. A solenidade marca um importante passo no fortalecimento da reforma agrária e do desenvolvimento sustentável nos assentamentos de Mato Grosso do Sul.

Durante o evento, foram formalizadas CCUs urbanos, escolares, sociais, comunitários e religiosos em seis municípios sul-mato-grossenses: Bonito, Nova Alvorada do Sul, Guia Lopes da Laguna, Eldorado e Jaraguari. As áreas, pertencentes à União, permanecem sob domínio público, mas passam a ser legalmente utilizadas por prefeituras, associações e instituições religiosas para fins comunitários, educativos, produtivos e espirituais.

“Este ato é mais uma demonstração concreta de que o Governo Federal caminha lado a lado com o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. A regularização do uso dessas áreas fortalece a cidadania, a segurança jurídica e a produção de alimentos, além de garantir dignidade, estrutura e fé para as famílias assentadas”, afirmou o deputado Vander Loubet.

As cessões incluem espaços fundamentais para o funcionamento de escolas, centros comunitários, currais coletivos e, também, templos e igrejas. Foram contemplados projetos de assentamento como Guaicurus (Bonito), Bebedouro e Santa Luzia (Nova Alvorada do Sul), Rio Feio (Guia Lopes da Laguna), Floresta Branca (Eldorado) e Estrela Jaraguari (Jaraguari), neste último com cessões específicas para a Igreja Pentecostal Verdadeira Luz e para a Paróquia São Leopoldo Mandic, da Arquidiocese de Campo Grande.

Segundo Vander, o fortalecimento dos assentamentos é prioridade no seu mandato: “A luta pela reforma agrária não termina com o acesso à terra. Ela continua com o apoio à infraestrutura, ao cooperativismo, à fé e à vida digna no campo”, reforçou.

O evento foi conduzido pelos superintendentes regionais do Incra e do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), Paulo Roberto da Silva e Marina Nunes Viana, e contou com a presença de lideranças locais, representantes de movimentos sociais, instituições religiosas e gestores públicos dos municípios contemplados.