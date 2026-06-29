Vander: Lula simboliza desenvolvimento para MS

Uma grande e diversificada planilha de obras com investimentos e programas do Governo Federal está garantindo o ciclo de desenvolvimento de Mato Grosso do Sul, afirma o deputado federal e pré-candidato a senador Vander Loubet (PT). Ele comemorou as inúmeras realizações do Governo Lula 3 e as produtivas parcerias construídas junto ao Governo do Estado, prefeituras, sociedade civil e iniciativa privada.

"A gestão do presidente Lula espelha seu perfil e o perfil do PT. É uma gestão democrática, republicana, com foco no direito que todas as pessoas têm à cidadania", pontuou Vander. "Os dirigentes estaduais são, em ampla maioria, de partidos de direita e de oposição ao Lula, desde o governador aos prefeitos. E nem por isso há obras seletivas, elas chegam aos 79 municípios e são compartilhadas em sua execução com o governo estadual", acrescentou.

Um dos principais articuladores dos programas do Governo Federal em MS, Vander acompanha Lula nas agendas presidenciais em território sul-mato-grossense.

Vander e Lula durante agenda em Ponta Porã (MS). Foto: Alex Nantes

Depois de Três Lagoas e Ponta Porã na 4ª feira (25.jun.26), o presidente brasileiro estará em Bataguassu na próxima 5ª feira (2.jul.26), para mais uma etapa de entregas e anúncio de novos investimentos.

Para o deputado, o suporte das intervenções concretas do Governo Federal reforça e impulsiona os ciclos de desenvolvimento no estado e nas cidades.

Nesta semana, Lula concretizou uma série de empreendimentos em vários setores. Em Três Lagoas, retomou as obras da fábrica de fertilizantes UFN-III, da Petrobras, que estavam suspensas havia 10 anos.

Os aportes do projeto, incluídos no Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), passam dos R$ 5 bilhões. A retomada deve gerar cerca de 8 mil postos de trabalho.

A fábrica poderá produzir até 3,6 mil toneladas de ureia e 2,2 mil toneladas/dia de amônia.

"Amplia-se a produção nacional de fertilizantes, diminuindo a dependência de importações e os custos para o agronegócio", salientou Vander.

Com a retomada das obras, serão qualificados cerca de 1.200 profissionais da região para atender às demandas da unidade. O plano de investimentos federais foi reforçado por Lula nesta visita, anunciando mais de R$ 140 bilhões no fortalecimento do parque industrial brasileiro conectado ao polo de celulose e fertilizantes.

FRONTEIRA

Lideranças do Partido dos Trabalhadores recebem o presidente Lula em MS. Foto: Ricardo Stuckert

Depois de Três Lagoas, Lula foi para Ponta Porã, onde entregou aos sul-mato-grossenses as obras de requalificação dos aeroportos de Campo Grande, Corumbá e Ponta Porã.

Realizadas pela estatal espanhola Aena, por meio dos contratos de concessão coordenados pelo Ministério de Portos e Aeroportos e pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), os investimentos somam cerca de R$ 640 milhões, obtidos mediante financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Com as obras, o sistema aeroviário estadual tem nova configuração, pois aumenta a capacidade de 950 mil para 2,6 milhões de passageiros/ano. Em Corumbá, a capacidade operacional saltou de 42 mil para 120 mil. Já em Ponta Porã, a ampliação sai de 30 mil para 130 mil passageiros. São três cidades estratégicas: Campo Grande, por ser a capital do estado; Corumbá e Ponta Porã, respectivamente, por serem fronteiras com a Bolívia e o Paraguai.

Por fim, no Assentamento Itamarati, ainda em Ponta Porã, mais uma das articulações vitoriosas de Vander foi materializada com a entrega de títulos definitivos do Programa Terra da Gente e o anúncio de novos investimentos na região.

Lula confirmou a liberação de R$ 20 milhões às cooperativas de produção do assentamento, R$ 8,27 milhões para créditos instalação, R$ 2,17 milhões voltados aos contratos do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e R$ 6,5 milhões para criação da primeira turma de Engenharia Agronômica pelo Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera), em parceria com a Universidade Estadual (Uems).