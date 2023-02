Campo-grandense de 17 anos é contratada por clube de vôlei carioca

O Fluminense tem um novo reforço para a base do time de vôlei desde a 3ª.feira (31.jan.23), quando a ponteira Bruna Brandt assinou contrato com a equipe carioca para jogar pela categoria Sub-19 do clube.

“Estou extremamente animada, feliz a chance de jogar em um time do tamanho do Fluminense é uma chance de ouro na minha vida. Será um desafio sair de Campo Grande para viver no Rio, mas tenho certeza de que vou me adaptar rapidinho. Mal posso esperar para conhecer minhas novas companheiras e entrar em quadra”, celebrou a jogadora de 17 anos.

Nascida e criada na Capital de MS, Bruna fazia parte de um projeto local de vôlei chamado 'Escolinha do Pezão' e chegou a participar de competições pelas seleções de base da região. Em uma delas, foi observada pelo técnico da seleção de vôlei de Aquidauana (MS), Guto Portocarrero, que a indicou para ir ao Fluminense no final de 2022 para realizar uma semana de atividades.

“Vim para cá em setembro do ano passado para treinar e me encantei pelo clube. Agora é uma honra voltar aqui de maneira definitiva. Sou muito grata ao Guto por ter me indicado para jogar no Fluminense. Quero retribuir a confiança que ele depositou em mim e mostrar o que eu sou capaz de fazer”, destacou a ponteira.

Essa é Bruna Brandt, escalada para atuar como ponteira da equipe Sub-19 do Fluminense. Foto: Divulgação

Bruna começou a jogar vôlei na infância na própria Escolinha do Pezão, permanecendo lá até se transferir para o Fluminense. Ela também já praticou vôlei de praia durante alguns anos de sua trajetória profissional, mas preferiu voltar para as quadras.

No período em que está no clube carioca, Bruna também cursará Direito no Mackenzie. “Estou muito animada. Vai ser uma experiência incrível jogar em um clube como o Fluminense e estudar na mesma faculdade que a Gabi Guimarães, que é minha referência no vôlei. Fico um pouco nervosa para encarar esse grande desafio na minha vida, mas terei o apoio dos meus pais para conseguir me ambientar e conciliar tudo”, disse a jovem, em um comentário ao site TV Cultura.

FAMÍLIA DO ESPORTE

O irmão de Bruna, Matheus Brandt, de 19 anos, também está no esporte. Ele está vivendo em São Paulo, onde atua como goleiro do Sub-20 do Corinthians. Matheus também cresceu em Campo Grande, e migrou para a Capital paulista em janeiro de 2023, pouco antes de a irmã também conquistar espaço num clube nacional.

Matheus iniciou a carreira aos 13 anos na base do Comercial-MS e permaneceu no clube durante toda sua formação, passando pelas categorias Sub-15, Sub-17 e Sub-19, Sub-20 e profissional. Após acertar com o Corinthians Sub-20 em 2022, estará com o Timão até o final de 2023.

Filhos de Marlon e Flávia, os irmão disseram que veem nos pais a inspiração para acreditar no esporte. Marlon é vice-presidente do Comercial (MS) e Flávia esteve jogando futebol ao longo da juventude.

“Meus pais são minhas inspirações. Eu não gostava muito de jogar vôlei quando eu era menor, mas eles sempre insistiram e agora estou indo para o Fluminense. Não seria nada sem o apoio deles”, afirmou Bruna. “Será complicado viver longe deles após todos esses anos, mas faz parte. Sei que estarão torcendo e espero que eu possa retribuir por todo o empenho que dedicaram a mim para que eu pudesse chegar até aqui”, completou Matheus.

*Com TV Cultura.