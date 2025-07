Técnicos que permaneceram mais tempo no comando de clubes brasileiros

O comando técnico no futebol brasileiro é marcado por constantes mudanças, com muitos trabalhos interrompidos precocemente. Porém, alguns treinadores conseguiram manter-se por longos períodos.

Essa estabilidade é cada vez mais rara, afetando também muitos sites de apostas, que acompanham de perto o desempenho das equipes e seus técnicos. Saiba quando apostar e quando parar.

Abaixo, vamos destacar os treinadores que permaneceram por mais tempo no comando de clubes brasileiros, mostrando como sua longevidade se consolidou nas equipes.

Os treinadores com maior longevidade no futebol brasileiro

Apesar da famosa dança das cadeiras no futebol brasileiro, existem treinadores que são exemplos de longevidade e, nesse segmento, podemos destacar três nomes, cada um com a sua história:

Telê Santana, 6 anos no São Paulo entre 1990 e 1996

Telê Santana é um dos maiores ídolos da história do São Paulo. O treinador teve uma passagem de seis anos pela equipe na década de 90, onde acumulou duas Copas Libertadores, dois Mundiais, dois Campeonatos Paulista e um Campeonato Brasileiro.

Flávio Costa, 7 anos no Flamengo entre 1938 e 1945

Flávio Costa é o treinador com mais jogos na história do Flamengo, totalizando 788. Além disso, foram 12 títulos, com destaque para cinco Campeonatos Carioca e um Torneio Rio-São Paulo.

Henry Welfare, 10 anos no Vasco entre 1927 e 1937

Após jogar por Fluminense e Flamengo, o inglês Henry Welfare ficou 10 anos como treinador do Vasco da Gama. Pelo clube, foram três Campeonatos Carioca conquistados.

Lula, 12 anos no Santos entre 1954 e 1966

O treinador Lula é o maior técnico da história do Santos, onde conquistou incríveis 38 títulos. Entre eles, foram oito Campeonatos Paulista, cinco Campeonatos Brasileiros, duas Libertadores e dois Mundiais.

Amadeu Teixeira, 53 anos no América-AM entre 1955 e 2008

Amadeu Teixeira foi uma lenda do América-AM, com impressionantes 53 anos no comando da equipe. Ele chegou a ser presidente e treinador ao mesmo tempo, marcando época no clube.

Apesar disso, ele não teve o reconhecimento do Guinness Book. O recorde no livro é do inglês Roly Howard, que comandou o Marine por 33 anos, 18 a menos que o brasileiro.

Vojvoda é demitido e Abel Ferreira segue como o mais longevo em atividade no Brasil

O técnico Juan Pablo Vojvoda comandava o Fortaleza desde maio de 2021, onde conquistou três Campeonatos Cearenses (2021, 2022 e 2023) e duas Copas do Nordeste (2022 e 2024).

Apesar disso, o desempenho ruim em 2025 resultou na sua demissão, colocando um ponto final em uma sequência de quatro anos de trabalho, feito raro atualmente no futebol brasileiro.

Por outro lado, o treinador Abel Ferreira, do Palmeiras, é quem está há mais tempo à frente de um clube brasileiro, perto de completar cinco anos ininterruptos. Ele já negocia com a diretoria uma nova renovação.

Confira o ranking dos treinadores há mais tempo em clubes brasileiros atualmente: