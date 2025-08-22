Abatedouro clandestino matava frangos no meio do mato em Campo Grande

A Polícia Civil desarticulou na manhã desta 6ª feira (22.ago.25) um abatedouro clandestino de frangos que funcionava em condições precárias em plena área de mata, na Rua Arthur Pereira, no Bairro Los Angeles, em Campo Grande.

A cena encontrada pelas equipes escancarou o risco à saúde da população com aves sendo abatidas sem qualquer higiene, inspeção ou controle sanitário.

A operação foi conduzida pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon), em conjunto com fiscais da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) e da Vigilância Sanitária Municipal.

De acordo com a polícia, nenhuma prática mínima de manipulação de alimentos prevista em lei era respeitada no local, transformando o improvisado abatedouro em um foco de contaminação.

Durante a ação, os agentes encontraram cerca de 40 frangos já mortos, prontos para venda, e outros 90 ainda presos, aguardando o abate. Um homem que realizava o processamento das aves foi preso em flagrante.

A suspeita é de que a carne seria destinada ao comércio em feiras e mercados da Capital, colocando consumidores em risco sem que soubessem da origem do produto.

O preso foi levado à Decon e autuado pelo crime previsto no artigo 7º, inciso IX, da Lei nº 8.137/1990, que trata de crimes contra as relações de consumo. A pena varia de dois a cinco anos de detenção, sem direito a fiança nesta fase do processo.