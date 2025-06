Acidente mata Antonio 'Baiano' e deixa rapaz de 27 anos ferido na MS-395

Grave acidente registrado na manhã deste sábado (14.jun.25) na MS-395, resultou na morte de um homem e deixou outro ferido. A colisão aconteceu por volta das 8h, no trecho entre Anaurilândia e Bataguassu, região leste de Mato Grosso do Sul.

Segundo informações do jornal Cenário MS, as vítimas estavam em um Renault Clio e seriam funcionárias de uma propriedade rural da região. Ambos os ocupantes residiam em Anaurilândia e seguiam em direção a Bataguassu a trabalho quando, por razões ainda desconhecidas, o motorista perdeu o controle do veículo.

O carro saiu da pista e parou na vegetação às margens da rodovia. A vítima que não resistiu foi identificada como Antônio Aparecido, de aproximadamente 45 anos, conhecido como "Baiano". O corpo dele foi encontrado fora do automóvel, o que indica que ele possivelmente não utilizava o cinto de segurança no momento do acidente.

O passageiro, um jovem identificado apenas como Luan, de cerca de 27 anos, foi socorrido por uma unidade de saúde do município e levado ao Hospital Sagrado Coração de Jesus, em Anaurilândia. As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas. A perícia técnica foi acionada para identificar os fatores que levaram à saída de pista.