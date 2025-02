Acidente na curva da morte mata o médico Guilherme Grechinski em MS

O médico Guilherme Grechinski morreu em um acidente de trânsito na BR-060, em Paraíso das Águas, no norte de Mato Grosso do Sul. O caso ocorreu no fim da tarde de 6ª feira (31.jan.25), por volta das 17h, em um trecho da rodovia conhecido como “curva da morte”.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no km 132 da estrada, no sentido de Paraíso das Águas a Camapuã. Grechinski dirigia uma caminhonete Toyota Hilux quando perdeu o controle do veículo, que capotou e parou às margens da via.

As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas, mas a principal suspeita é de que o carro tenha aquaplanado, pois chovia no momento da colisão. O médico ficou preso entre as ferragens e não resistiu aos ferimentos, falecendo no local.

Guilherme Grechinski era cirurgião do aparelho digestivo e atuava em Chapadão do Sul.