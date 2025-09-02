Acusado de estuprar criança de 6 anos armazenava pornografia com bebês

A Polícia Civil de Goiás prendeu, no último domingo (31.ago.25), em Anápolis, Jonathan Laurindo Cardoso, de 37 anos, por crimes de estupro de vulnerável, posse de material pornográfico e descumprimento de medidas protetivas.

O caso, que já era grave pelo abuso contra uma criança de seis anos, ganhou um contorno ainda mais alarmante com a descoberta de que o criminoso mantinha, em seu celular, conteúdo pornográfico envolvendo crianças e até bebês.

Segundo a investigação da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, o homem se aproximou da vítima durante um evento em uma igreja, ofereceu-lhe um refrigerante e a apalpou. Imediatamente, a menina relatou o abuso aos pais, que procuraram o responsável pelo local. Após ser expulso, o agressor e seus familiares tentaram convencer a família da vítima a não denunciá-lo.

As investigações revelaram que Jonathan já havia cumprido pena pelo mesmo crime e que, mesmo após a denúncia, continuava rondando a casa da vítima. Diante dos fatos, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, a polícia encontrou o material pornográfico no aparelho celular do investigado. No momento da prisão, o homem foi localizado jogando baralho na porta de sua casa, rodeado de crianças. Ele foi recolhido à Unidade Prisional e irá responder pelos crimes novamente.