Adolescente invade escola, ataca professores e alunos e mata criança com facão

Um ataque dentro de uma escola municipal em Estação, no norte do Rio Grande do Sul, resultou na morte de uma criança de 9 anos e deixou outras três pessoas feridas na manhã desta 3ª feira (8.jul.25). O autor é um adolescente de 16 anos, que invadiu a instituição portando um facão e foi apreendido após o crime.

Vitor André Kungel Gambirazi, aluno do 3º ano da Escola Municipal Maria do Nascimento Giacomazzi, morreu no ataque. Ele foi atingido no tórax e chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Outras duas crianças e uma professora de 34 anos também foram atacadas e encaminhadas a hospitais da região. O estado de saúde das vítimas feridas é considerado estável.

Segundo a Prefeitura de Estação, o agressor utilizou bombinhas para assustar alunos e professores, criando um momento de confusão para iniciar os ataques. Testemunhas relataram que ele entrou pela porta principal da escola, alegando que deixaria um currículo. O adolescente não tinha vínculo atual com a unidade, mas seria ex-aluno da instituição e era conhecido na comunidade, que tem cerca de 6 mil habitantes.

De acordo com o prefeito Geverson Zimmermann, o jovem estava em tratamento psiquiátrico e havia passado por consulta um dia antes do crime. A informação foi confirmada pelos pais, que haviam relatado ao psiquiatra que o adolescente "estava respondendo bem ao tratamento".

Após o ataque, ele foi contido por populares e detido pela Brigada Militar, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia Civil em Getúlio Vargas, onde permanece apreendido. A escola, que atende 152 estudantes, teve parte de suas aulas suspensas. A prefeitura mobilizou equipes de apoio psicossocial para atender familiares e a comunidade escolar. A motivação do ataque ainda está sendo investigada.