Dupla que asfixiou pitbull até a morte alega legítima defesa após ataque

A Polícia Civil identificou os dois homens flagrados por câmeras de segurança no dia 3 de abril, em Campo Grande, estrangulando um pitbull até a morte em via pública. A investigação está sob responsabilidade da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e Atendimento ao Turista (DECAT), que já ouviu os envolvidos.

Segundo a polícia, os dois serão responsabilizados criminalmente por maus-tratos a animais, com agravante por resultar na morte do cão. O crime, previsto em lei, pode gerar pena de reclusão.

Em depoimento, os autores alegaram legítima defesa, afirmando que o animal os teria atacado. O cão, conforme apurado, havia sido recentemente adotado por um dos envolvidos e estava na rua sem focinheira.

As imagens registradas mostram o momento em que o pitbull avança contra os dois homens, seguido pela reação violenta: o animal é imobilizado, asfixiado com a guia e tem o corpo deixado no local.

A DECAT informou que as imagens do incidente serão submetidas a perícia, e que outras testemunhas ainda serão ouvidas antes da conclusão do inquérito.