Alunas de Medicina denunciam importunação sexual na casa de professora em MS

Quatro alunas do segundo semestre de Medicina da UFGD denunciaram importunação sexual durante uma prova realizada na casa de uma professora em Dourados (MS), na noite de 2ª feira (9.jun.25).

Segundo o boletim de ocorrência, as estudantes foram recebidas por um idoso de cueca e, enquanto aguardavam a avaliação, o filho da professora, de cerca de 30 anos e com diagnóstico de TEA, abraçou e beijou as jovens, chegando a beijar a boca de uma delas.

A professora, presente no momento, apenas pediu para retirarem o homem e justificou seu comportamento. Mesmo abaladas, as alunas fizeram a prova, mas relataram prejuízo no desempenho.

Elas também informaram que a professora já havia sido proibida de aplicar provas em casa, mas continuava desrespeitando a regra. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) como importunação sexual e está sob investigação.