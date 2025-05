'Ar no Busão': Projeto que prevê ar-condicionado nos ônibus da Capital vai à votação

A Câmara Municipal de Campo Grande vota na próxima 5ª feira (29.maio.25) o Projeto de Lei número 11.636/2025, que prevê a obrigatoriedade de ar-condicionado nos novos ônibus do transporte coletivo urbano da Capital. A proposta é de autoria do vereador Landmark Rios (PT) e será votada em regime de urgência.



Engajado desde o início do mandato nas pautas ligadas ao transporte coletivo, Landmark tem sido um dos principais defensores de melhorias no sistema, tanto dentro da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do Consórcio Guaicurus quanto nas discussões sobre qualidade, conforto e segurança para a população.



O projeto, que inicialmente gerou polêmica, ganhou apoio de parlamentares de diferentes espectros ideológicos, unindo pela primeira vez de forma explícita vereadores do PT e do PL em torno de uma pauta comum. Assinam como coautores da proposta os vereadores Luiza Ribeiro (PT), Jean Ferreira (PT), André Salineiro (PL), Ana Portela (PL) e Rafael Tavares (PL).



Para Landmark, o apoio das bancadas mostra que o projeto não é de partido, “é do povo”. Em sua fala durante a semana, o vereador convocou a população para acompanhar a votação.



“Essa é uma luta de quem pega terminal lotado todo dia. O calor dentro dos ônibus beira os 40 graus, gente passa mal, sofre, paga caro e ainda anda espremido. Nosso projeto é simples: ou os novos ônibus vêm com ar-condicionado, ou não servem. Convido cada morador, cada trabalhadora, cada estudante a acompanhar essa votação e cobrar. Porque transporte digno é um direito nosso!”



O projeto estabelece que todos os novos veículos adquiridos ou incorporados ao sistema deverão conter sistema de climatização funcional e eficiente, com fiscalização da prefeitura por meio da Agetran (Agência Municipal de Trânsito) e Agereg ( Agência de Regulação dos Serviços Públicos). Se aprovado, o projeto seguirá para sanção da prefeita Adriane Lopes.