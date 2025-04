Auxiliar de enfermagem é preso por estuprar paciente em coma em SP

Um auxiliar de enfermagem de 31 anos foi preso em flagrante na madrugada de domingo (27.abril.25) no Hospital das Clínicas, localizado na Zona Oeste de São Paulo. Ele é acusado de abusar sexualmente de um paciente de 39 anos que estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado de coma.

De acordo com informações do G1, o crime foi descoberto por colegas de trabalho, que flagraram o funcionário realizando ato sexual com o paciente. A Polícia Civil foi acionada e o caso foi registrado no 14º Distrito Policial de Pinheiros. O acusado responderá por estupro de vulnerável e deve passar por audiência de custódia.

Em nota oficial, o Hospital das Clínicas informou que tomou providências imediatas ao identificar a situação, acionando as autoridades e demitindo o funcionário por justa causa.

"O HCFMUSP repudia veementemente o ocorrido e reafirma seu compromisso inegociável com a ética, a segurança e a dignidade humana. O hospital continuará colaborando com as investigações, além de oferecer suporte aos familiares do paciente", diz o comunicado.